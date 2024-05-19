蔡總統：賴清德潘尼亞帶領下 台巴將共創繁榮未來

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天會晤巴拉圭總統潘尼亞，她說，相信未來在潘尼亞以及新任總統賴清德帶領下，台巴兩國將繼續並肩同行，共創繁榮美好未來。潘尼亞則希望蔡總統，能夠視巴拉圭為「好朋友與永遠的家」。

蔡總統明天將卸任，她今天在總統府會晤巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）訪問團。

蔡總統感謝訪賓不遠千里，參加新總統的就職大典，一起歡慶台灣的民主盛事，同時也展現出巴拉圭行政和立法部門，共同對台灣的支持。

蔡總統指出，這8年來，台灣和巴拉圭的經貿關係持續加深，尤其2020年台灣解除巴拉圭牛肉輸台配額後，巴拉圭牛肉、牛雜輸台數量屢創新高，目前，台灣已成為巴拉圭牛肉第2大出口市場。

蔡總統談到，台灣和巴拉圭不論是在教育、醫衛、農牧養殖，或是中小企業能力建構、婦女賦權等領域，都一起推動合作計畫，也有豐碩的成果。

她說，感謝巴拉圭過去8年不斷深化跟台灣的邦誼，也持續在國際上積極為台灣發聲，向世界傳達台灣有能力、也有意願參與國際事務，並為全球的發展做出貢獻，相信未來在潘尼亞以及賴清德帶領下，台巴兩國將繼續並肩同行，共創繁榮美好未來。

潘尼亞隨後致詞表示，66年來巴拉圭堅定支持中華民國台灣，今天非常榮幸代表巴拉圭共和國來到台灣，再次對台灣的自由民主表達支持與讚頌。

潘尼亞指出，蔡總統8年來的執政，對深化巴台兩國關係貢獻良多，從雙邊貿易額的提升及各項合作成果，都可以看出蔡總統對巴拉圭人民深厚的情感，尤其在教育領域方面的合作，在蔡總統任內，有上百名巴拉圭青年學子，受惠於雙邊的教育合作計畫，來台接受高等教育，讓巴國年輕人受益良多，他要再次表達最高的敬意及謝意。

潘尼亞說，台灣致力於人才培育，並堅定捍衛自由和民主，更以無比勇氣面對各項挑戰，巴拉圭也希望能跟台灣一樣，以無比的勇氣、韌性、勤奮及努力，投資最寶貴的人力資源，像台灣一樣成為高度發展國家。

潘尼亞提到，蔡總統明天就要結束非常圓滿、成功、卓越的8年執政任期，並展開全新的生命階段，他要再次代表巴拉圭共和國所有人民表達最由衷的感謝，也希望蔡總統視巴拉圭為她的好朋友及永遠的家。（編輯：林克倫）1130519