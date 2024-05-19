出席520慶賀團酒會 賴清德：感謝訪賓以行動挺台

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）520總統副總統就職典禮明天登場，總統當選人賴清德今晚在慶賀團歡迎酒會上致詞時表示，感謝訪賓不遠千里而來，用行動展現對台灣的支持，未來將在蔡總統打下的基礎上壯大台灣，期待發揮關鍵力量維持區域和平穩定，也盼新政府持續獲各界支持。

外交部晚間在台北賓館舉辦第16任總統、副總統就職典禮慶賀團歡迎酒會，由外交部長吳釗燮主持，邀請慶賀團外賓及駐台使節共同出席，總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴到場致意。

賴清德在訪賓掌聲中進場，他致詞時表示，明天將與蕭美琴宣誓就職，非常感謝訪賓不遠千里而來，用堅定的行動展現對台灣的支持。

賴清德指出，明天的政權和平轉移，是台灣人民幾十年來打下的基礎，台灣早期政治上是專制政府，社會也曾封閉，但如今已政治走向民主、經濟走向開放，社會也走向多元，除了台灣人民的努力，也是世界各國支持台灣的成果，對此表達感謝。

他說，未來將與蕭美琴共同努力，在總統蔡英文打下的基礎上，在民主的道路上走向世界、壯大台灣。

賴清德強調，他將持續深化台灣民主，也會讓經濟表現更加繁榮，並發揮關鍵力量維持區域和平穩定，期待新政府上任後持續獲得各界支持，台灣也能持續獲得大力幫助，不論在區域和平、經濟發展，在國際參與的領域都能獲得各界相挺。

他說，為了表達感謝之意，特別選在台灣最重要國宴場所「台北賓館」，用美妙音樂、美食接待訪賓，期待能受到喜愛。

吳釗燮表示，明天台灣將在賴清德的領導下開啟新的篇章，繼續走在民主與和平的道路上，台灣希望與志同道合的國家建立深厚友誼，加強合作、透過共同努力維護自由開放的印太地區，維護民主、自由、人權、法治的普世價值。（編輯：黃國倫）1130519