馬斯克宣布 推特網域已完全轉移到X.com

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天宣布，他之前買下並改名為X的知名社群媒體平台推特（Twitter），已經完全轉移到X.com這個網域之下。

法新社報導，擁有電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）和其他若干企業的馬斯克，2022年底以440億美元收購推特，並在去年7月宣布將推特更名為X。

儘管此後這個平台的商標名稱已改為X，商標圖案也由X符號取代推特的藍色小鳥，但在今天以前，其網域名稱仍是Twitter.com。

馬斯克今天在X發文寫道：「所有的核心系統現在都在X.com上。」他並附上一張以一個藍色圓圈為底、上有白色X標誌覆蓋的圖片。

今天上午若以Twitter.com網址查尋，便會被重新導向X.com。不過在一些瀏覽器上，仍可見到原本的推特域名。

馬斯克曾表示，他希望讓X成為一款超級應用程式（app），類似中國微信的模式。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130517