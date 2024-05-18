車站與國道商場人流穩定 業者積極搶進

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（中央社記者何秀玲台北18日電）醫院商場、國道休息站與車站商場，流動客人雖多，但因人流穩定帶來穩定業績，吸引百貨業如微風、食品業如大成，以及超商業如統一超與全家，都要搶食這塊大餅。

微風集團方面，2007年起經營台北車站商場並開幕，成為集團旗下最賺錢金雞母，後因疫情關係協調延約，契約期間將至2026年7月24日，預計2025年重新招標；醫院商場部分，目前微風有三軍總醫院商店街和台大醫院商場，不過8月將退出三總商場，改由大成重返接手。

大成2012年成立好食城品牌，專營商場營運，目前台灣分別在南港中國信託金融園區和基隆港設有分店，今年8月大成重返接手三總商場，預計2025年第1季開幕；另在中國大陸華北及華中地區經營，包括江蘇省人民醫院在內的5家醫院商場。

超商方面，統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，總計共58個商場。

統一超商也深耕國道服務區經營，目前共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，引進在地與知名品牌進駐，為不同服務區結合在地獨有特色；其中清水服務區原是新東陽經營，今年2月底改由統一超接手經營，目前改裝中。

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全家也不讓統一超專美於前，近年不斷投入商場經營。全家指出，包含公路轉運、鐵路運輸、觀光旅遊、大專院校、商圈廠辦、科技園區等6大類型，共計29處據點，囊括高速公路國道服務區、火車站及公路休息站等交通要點。

全家所經營的國道服務區，則有新營、石碇及蘇澳等3處，去年約帶來新台幣6.3億元營收，其中國道5號蘇澳服務區，為東部唯一的國道休息站；全家自2013年經營的新營服務區，位於南部重點交通樞紐，預計於3年後落成全新站體。（編輯：張若瑤）1130518