「偶來小馬」揭牌促台日友誼 新北邀體驗步道美

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（中央社記者楊侃儒新北19日電）日本偶來步道與淡蘭古道金字碑古道締結友誼步道，今天在金字碑古道入口為偶來步道紅色小馬標誌揭牌，新北市政府觀光旅遊局也將推2場徒步活動，帶領民眾領略步道的美。

日本宮城縣議會議員菊地惠一在揭牌活動致詞表示，去年11月偶來步道與淡蘭古道締結友誼步道，並在宮城縣的步道設置4個淡蘭古道石柱，這次在淡蘭古道4條步道設置「偶來小馬」標誌，盼藉由步道締結加深雙方交流，並歡迎台灣民眾到宮城縣體驗文化、歷史、美食與景觀。

宮城縣東松島市長渥美巖說，偶來步道全長10公里，走完全程需4小時，是可以一邊欣賞大海和山脈，一邊感受東松島市悠久歷史的步道。

新北市長侯友宜接受媒體聯訪時表示，淡蘭古道有百年歷史，範圍橫跨新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣，是國際級綠色古道，與偶來步道同樣是世界知名綠色廊道，這幾年透過各項活動建構緊密的台日友誼。

新北觀旅局指出，宮城偶來步道是韓國濟州偶來步道的姊妹路線，「偶來（olle）」是濟州方言，指從大街通向家門前的巷道小徑；寓意可透過民家前的羊腸小徑，健行通往海岸、登山步道等。

來自新竹的王小姐與郭先生告訴中央社記者，他們熱愛步道健行，之前也走過日本四國遍路，透過台日步道締結友誼，可以了解更多日本古道資訊，有機會會到宮城縣走步道。台北市徐先生說，從朋友那邊得知活動資訊，透過走訪步道感受不一樣風景。

瑞芳區猴硐里長楊志德表示，假日常有登山社團與民眾前來步道健行，建議市府可多維護步道乾淨並定期巡視，讓民眾有更舒適的體驗。

觀旅局指出，5月25日及6月1日將結合台灣步道日規劃2場徒步系列活動，相關資訊可至「新北市觀光旅遊網」（https://newtaipei.travel/）或「新北旅客」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：唐聲揚）1130519