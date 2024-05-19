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「偶來小馬」揭牌促台日友誼 新北邀體驗步道美

2024/5/19 17:16（5/19 17:26 更新）
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淡蘭古道金字碑古道與日本宮城偶來步道「奧松島路線」締結國際友誼步道，日本宮城縣東松島市長渥美巖（左3）、新北市長侯友宜（右3）等人，19日一同在金字碑古道入口設置宮城縣「偶來小馬」標誌。中央社記者楊侃儒攝 113年5月19日
淡蘭古道金字碑古道與日本宮城偶來步道「奧松島路線」締結國際友誼步道，日本宮城縣東松島市長渥美巖（左3）、新北市長侯友宜（右3）等人，19日一同在金字碑古道入口設置宮城縣「偶來小馬」標誌。中央社記者楊侃儒攝 113年5月19日
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（中央社記者楊侃儒新北19日電）日本偶來步道與淡蘭古道金字碑古道締結友誼步道，今天在金字碑古道入口為偶來步道紅色小馬標誌揭牌，新北市政府觀光旅遊局也將推2場徒步活動，帶領民眾領略步道的美。

日本宮城縣議會議員菊地惠一在揭牌活動致詞表示，去年11月偶來步道與淡蘭古道締結友誼步道，並在宮城縣的步道設置4個淡蘭古道石柱，這次在淡蘭古道4條步道設置「偶來小馬」標誌，盼藉由步道締結加深雙方交流，並歡迎台灣民眾到宮城縣體驗文化、歷史、美食與景觀。

宮城縣東松島市長渥美巖說，偶來步道全長10公里，走完全程需4小時，是可以一邊欣賞大海和山脈，一邊感受東松島市悠久歷史的步道。

新北市長侯友宜接受媒體聯訪時表示，淡蘭古道有百年歷史，範圍橫跨新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣，是國際級綠色古道，與偶來步道同樣是世界知名綠色廊道，這幾年透過各項活動建構緊密的台日友誼。

新北觀旅局指出，宮城偶來步道是韓國濟州偶來步道的姊妹路線，「偶來（olle）」是濟州方言，指從大街通向家門前的巷道小徑；寓意可透過民家前的羊腸小徑，健行通往海岸、登山步道等。

來自新竹的王小姐與郭先生告訴中央社記者，他們熱愛步道健行，之前也走過日本四國遍路，透過台日步道締結友誼，可以了解更多日本古道資訊，有機會會到宮城縣走步道。台北市徐先生說，從朋友那邊得知活動資訊，透過走訪步道感受不一樣風景。

瑞芳區猴硐里長楊志德表示，假日常有登山社團與民眾前來步道健行，建議市府可多維護步道乾淨並定期巡視，讓民眾有更舒適的體驗。

觀旅局指出，5月25日及6月1日將結合台灣步道日規劃2場徒步系列活動，相關資訊可至「新北市觀光旅遊網」（https://newtaipei.travel/）或「新北旅客」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：唐聲揚）1130519

新北市政府19日在猴硐遊客中心舉辦淡蘭百年山徑北北基宜會師暨台日友誼步道揭牌活動，新北市長侯友宜（中）、宜蘭縣長林姿妙（右2）、日本宮城縣議會議員菊地惠一（左）等人出席。（新北市觀旅局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月19日
新北市政府19日在猴硐遊客中心舉辦淡蘭百年山徑北北基宜會師暨台日友誼步道揭牌活動，新北市長侯友宜（中）、宜蘭縣長林姿妙（右2）、日本宮城縣議會議員菊地惠一（左）等人出席。（新北市觀旅局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月19日
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