台日友誼步道揭牌 基隆暖東峽谷步道接軌國際

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）淡蘭古道之一的基隆暖東峽谷步道，與日本宮城偶來步道的登米路線，今天在暖東峽谷締結友誼，基隆市長謝國樑和日本宮城縣登米市長熊谷盛廣等人，在入口處為宮城偶來的紅色小馬意象揭牌。

謝國樑表示，淡蘭古道是台灣第1條國家級綠道，過去是民生往來的必經之路，有豐富悠久的歷史人文，而暖東峽谷步道更是淡蘭中路山徑起點，這次也作為淡蘭代表路段之一，與日本登米步道締結國際友誼步道。

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謝國樑說，久聞日本登米步道有綿延壯闊的田園風光，還有400年歷史的有形文化財「香林寺山門」，很期盼有天能夠親自前往體驗，也很榮幸藉由這次活動，與宮城縣代表及暖東峽谷步道的重要推手們，和所有參與健行活動的同好，促進台日雙方友好情誼，共創台日觀光榮景。

市府表示，這次活動特別規劃暖東峽谷步道健走活動，在專業導覽人員帶領下走入淡蘭百年山徑，並搭配深度解說及趣味集章活動等方式，深度體驗基隆暖東峽谷步道的自然生態、人文產業之美。（編輯：張銘坤）1130518