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台日友誼步道揭牌 基隆暖東峽谷步道接軌國際

2024/5/18 20:25（5/18 20:51 更新）
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淡蘭古道中路山徑起點的基隆暖東峽谷步道與日本宮城偶來步道的登米路線，18日締結友誼關係，基隆市長謝國樑（前右5）並與日本宮城縣登米市長熊谷盛廣（左6）等人在暖東峽谷步道入口處為宮城「偶來小馬」意象揭牌。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月18日
淡蘭古道中路山徑起點的基隆暖東峽谷步道與日本宮城偶來步道的登米路線，18日締結友誼關係，基隆市長謝國樑（前右5）並與日本宮城縣登米市長熊谷盛廣（左6）等人在暖東峽谷步道入口處為宮城「偶來小馬」意象揭牌。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月18日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）淡蘭古道之一的基隆暖東峽谷步道，與日本宮城偶來步道的登米路線，今天在暖東峽谷締結友誼，基隆市長謝國樑和日本宮城縣登米市長熊谷盛廣等人，在入口處為宮城偶來的紅色小馬意象揭牌。

謝國樑表示，淡蘭古道是台灣第1條國家級綠道，過去是民生往來的必經之路，有豐富悠久的歷史人文，而暖東峽谷步道更是淡蘭中路山徑起點，這次也作為淡蘭代表路段之一，與日本登米步道締結國際友誼步道。

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謝國樑說，久聞日本登米步道有綿延壯闊的田園風光，還有400年歷史的有形文化財「香林寺山門」，很期盼有天能夠親自前往體驗，也很榮幸藉由這次活動，與宮城縣代表及暖東峽谷步道的重要推手們，和所有參與健行活動的同好，促進台日雙方友好情誼，共創台日觀光榮景。

市府表示，這次活動特別規劃暖東峽谷步道健走活動，在專業導覽人員帶領下走入淡蘭百年山徑，並搭配深度解說及趣味集章活動等方式，深度體驗基隆暖東峽谷步道的自然生態、人文產業之美。（編輯：張銘坤）1130518

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