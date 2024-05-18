杜德偉嗨唱「脫掉」剩熱褲 與歌迷相約唱到80歲
2024/5/18 22:35（5/18 23:01 更新）
（中央社記者洪素津台北18日電）亞洲舞王杜德偉出道40年首次攻蛋，今晚舉辦「Get Up世界巡迴演唱會」，演唱會中他嗨唱神曲「脫掉」，脫到剩超短熱褲，展現出誠意，尾聲則和歌迷相約要唱到80歲。
身為性感男神代表的杜德偉今天在台北小巨蛋的演唱會上重現經典歌曲「脫掉」，開頭時就把身上的外套「脫掉」，火熱勁舞的他在唱到結尾時更讓舞者「脫」下長褲瞬間換裝，僅穿超短熱褲的他大秀性感壯腿，頓時驚豔四座，全場嗨翻。
無愧萬名歌迷對「脫掉」期待，杜德偉透露，當年因為這首歌在台灣大紅，讓他成為往後表演場合的經典曲目。為了不負台北場歌迷盼望，包括自己跟舞者的造型都是特地為台北場而全新設計，杜德偉感恩能攻蛋開唱，面對全場1萬1000名歌迷的支持，杜德偉開心大喊：「要一起唱到80歲。」
另外，杜德偉攻蛋圓夢跨越時空，與天上父親對唱英文歌曲WONDERFUL WORLD藏洋蔥，杜德偉表示，今天攻蛋開唱正好是父親杜奧利忌辰，便決定在這天透過歌曲追憶天上父親。
這次為了能在舞台上重現父親的聲音，杜德偉特別透過滾石唱片拿到當年音樂的分軌，透過舞台重現爸爸杜奧利的聲音，搭配上他父親生前年輕帥照，完成了精采的杜家父子跨時空對唱。
藉著跨時空對唱追悼父親，杜德偉把自己7歲兒子AJ請上台一起合唱，意外促成杜家祖孫三代透過聲音打破時空隔閡「同框」，對首次攻蛋的杜德偉來說不僅別具意義，更展現音樂傳承的精神。（編輯：陳政偉）1130518
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