劉德華相隔11年再來台開唱 10、11月登台北小巨蛋

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（中央社記者洪素津台北10日電）天王劉德華自7月起展開新一波巡迴演唱會，不少台灣歌迷敲碗許願男神也能來寶島開唱，稍早劉德華在所屬經紀公司社群宣布喜訊，將於今年10月、11月到台北小巨蛋開唱。

劉德華已11年未到台灣開唱，日前宣布展開巡迴演唱會時，並無台灣場的消息，沒想到今天他在官方臉書上給了台灣歌迷一個大驚喜，宣布「今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024-台北站」將於10、11月登場，不過其他包括票價與日期等相關資訊並未一併公布。

劉德華所屬的經紀公司在社群寫下：「等了好久終於等到今天」，公開劉德華將來台灣開唱的消息，這也讓不少歌迷相當興奮，除直呼：「終於盼到了。」還有不少歌迷期盼華仔也能加開高雄場。

事實上劉德華近幾年一直有計畫要來台灣開演唱會，但過程總是有些不順利，2019年他就曾向小巨蛋申請14天共8場的檔期，當時卻沒申請成功，緊接著在2020年5月申請到了4場的檔期要在台灣開唱，未料卻碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被迫喊卡。（編輯：龍柏安）1130510