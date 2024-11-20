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黃鐙輝任選秀節目評審 分享心路歷程：自信最重要

2024/11/20 17:06（11/20 18:06 更新）
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演員黃鐙輝擔任節目「Talk Talk秀台語」客座評審，他一開場就帶來台語Rap開場秀，並以過來人身分告訴參賽者擁有自信最重要。（公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月20日
演員黃鐙輝擔任節目「Talk Talk秀台語」客座評審，他一開場就帶來台語Rap開場秀，並以過來人身分告訴參賽者擁有自信最重要。（公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）演員黃鐙輝擔任節目「Talk Talk秀台語」客座評審，參與節目讓他想起自己20年前剛出道的青澀模樣，黃鐙輝告訴參賽者自信最重要，「表演內容經過不斷研究，也會長出一朵花」。

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主持、歌唱、戲劇三棲的「南港劉德華」黃鐙輝擔任節目「Talk Talk秀台語」客座評審，他一開場就帶來台語RAP開場秀，又加碼模仿伍佰跟李炳輝同台演出，一人分飾2角把現場的大家逗得笑哈哈，笑說「沒買到劉德華的演唱會門票沒關係，我來唱歌給大家聽」；黃鐙輝也以過來人身分給大家建議，「自信是最重要的，即使不好的內容經過不斷的研究再濃縮之後，一定也會長出一朵花」。

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目「Talk Talk秀台語」本週迎來全新淘汰賽的最後1集，而第2季海選也陸續展開，報名時間從15日到2025年1月31日截止，非常歡迎各地的英雄好漢加入行列，一起到第2季節目上切磋功力，讓更多人看見以及聽見台語的美好。（編輯：李亨山）1131120

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