Energy小巨蛋門票售罄 阿弟淚呼填滿過去遺憾

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（中央社記者洪素津台北29日電）睽違多年重返歌壇的團體Energy今天舉辦記者會，慶祝台北小巨蛋演唱會門票售罄，回想一路過程，團員阿弟每每感動落淚直呼：「過去的遺憾被填滿。」

22年前Energy在台北市遠企辦出道記者會，團體5人回歸初心，再次到出道地辦慶功宴，感謝歌迷一路支持，更眼泛淚光高聲喊出：「大家好，我們是Energy。」

阿弟感動表示，最大感想是人生充滿驚喜，感謝很多人與樂團五月天促成Energy合體，圓滿過去遺憾，也很高興他回到男團身分後在家地位提升，女兒更是首次拿起手機要求自拍。

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Energy率先曝光全新專輯Here I Am限定版好禮，包含精彩大幀高清寫真本、摺疊珍藏海報與雙向奔赴團員小卡等；Energy笑說，重點是高畫質寫真集，其實20年前出過寫真，但團員們的小孩反映照片很模糊，為滿足歌迷，再推出高清寫真本，Toro說：「回到偶像團體的年代，當年有什麼現在也有什麼，加倍奉還！」

Energy7月27、28日辦「一觸即發」小巨蛋演唱會，5名團員預告演唱會有回憶殺、超魔幻、近距離、玩很大與有彩蛋元素等，保證曲目都是陪伴人生經典，當天將是電力四射大型Party，絕對炸裂、挑動大家舞感神經。（編輯：李明宗）1130429