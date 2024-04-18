屏東3國小廢校地方反彈 教育審議委員會22日評估

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）受少子女化影響，屏東縣民國113學年度有3所小學列入合併或停辦評估，引起地方反彈；屏縣府教育處今天辦公聽會表示，地方意見22日將提交教育審議委員會審議。

教育處長楊英雪於簡報中指出，屏東縣113學年度列入合併或停辦評估學校有屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小共3校。凌雲國小是因科技部新設國立屏科實驗高級中等學校，2校距離僅800公尺學制重複；僑智、舊寮國小則是因人數過少。

根據教育處簡報，112年全國出生率0.57%，屏東縣僅0.53%；屏東縣112學年度少於50人的國小有37校，佔縣內國小20.8%，總學生數未達100人學校比率51%，小班小校情況普遍。

教育部預估，屏東縣117學年度將比112學年度減少6104人，以現行國小每班28人為編班標準，113學年度起未來5年內預計陸續減少218個班，約是少36所6班規模小學。

楊英雪表示，理解地方人士對學校情感，但少子女化問題無可避免，為確保學生受教權與教職員工作權，縣府已規劃配套措施，包括補助學生交通費、營養午餐費、保險費、代收代辦費等，以減輕家長負擔；校舍空間多元活化運用，縣府會徵詢地方意見進行整體規劃。

舊寮國小幾名代表於公聽會中與屏東縣議員蔣月惠一同舉牌抗議並質疑，舊寮國小人數比附近新豐國小多，且是新豐國小母校，為何是舊寮要裁併；對此，教育處回應評估皆按照教育部準則。

1名凌雲國小家長表示，雖然舊寮國小反彈聲浪較大，但凌雲國小還是有反對聲音。屏科實中沒有附幼，未來接送3名子女1趟就要30分鐘以上，盼延後關閉凌雲國小附幼或在屏科實中增設公托。

教育處表示，已經進行專案評估與公聽會，最後階段就是教育審議會，預訂於22日舉行，地方意見會一併提交審議。（編輯：陳仁華）1130418