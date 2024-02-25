舊寮國小擬併校村民陳情 屏縣：5年學生數都未達50

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣舊寮國小受少子化影響，目前僅35名學生，縣府依規定進行併校或停辦評估，引發村民陳情認為決策草率，縣府今天表示，近5年學生數都未達50人，尊重且持續溝通。

少子化影響招生，屏東縣府依據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」第6條規定，學校連續2年學生人數未達50人得改制為分校、併校或停辦，僑智國小、舊寮國小、凌雲國小3所學校列入評估。

有村民不滿逾80年歷史的舊寮國小將面臨廢校危機，前立委蘇震清、無黨籍屏東縣議員蘇孟婕與近百名村民今天前往學校陳情。

菜寮村長蕭惠真表示，舊寮國小從民國24年建校，雖然較老舊但相當建全，而舊寮國小目前有35名學生，卻要併到只有22名學生的新豐國小，且目前新豐國小8成都是約聘非正式教師，校區交通位置更偏鄉，行政資源更不方便。

屏縣府教育處長楊英雪指出，舊寮國小學區包括舊寮村、菜寮村、司馬村，以目前112學年度計，現有6班共35人，學區內學童就讀此校比率低，菜寮村更是6年都沒有新生到舊寮國小就讀，目前就學學童僅舊寮村及司馬村學童。

楊英雪表示，考量班級學生數變少，文化刺激不足，不只影響同儕學習與人際互動，教師教學策略也會受限，影響多元社團開辦，為促進學生同儕學習及群性發展，進行學校合併或停辦評估；18日舉辦公聽會後，已有6名學生轉出。

楊英雪強調，關注收集各方建議意見，提供教育審議委員會作為審議參據，家長如有意見或疑慮，歡迎向教育處反映溝通。（編輯：陳仁華）1130225