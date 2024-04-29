屏東凌雲、僑智、舊寮國小 決議113學年度停辦

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東縣政府22日召開教育審議委員會，針對屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小及高樹鄉舊寮國小3校合併或停辦進行審議，決議從民國113學年度起停辦3國小。

屏東縣教育處今天新聞稿指出，審議決議學校停辦通過，附帶決議須保障學生受教權、教職員工工作權、交通接送安全性、學區調整符合家長期待、校園活化納入地方居民意見，以及教育資源仍需專用於學校及學生等。

屏東縣教育處官員告訴中央社記者，教育審議委員會組成包含屏東縣政府、教育跟學校行政、教育學者專家、家長會及教師會等代表，22日上午9時開始開會，原訂中午12時結束但討論至下午2時才決議。

教育處指出，會中完成提案說明、機關報告、審查決議等程序，教審委員重視學童學習權益，提出諸多建議及觀點討論，最終考量為促進學生群性發展、增進同儕互動及集中教育資源，通過停辦3校決議，審議過程平和。

教育處表示，尊重教審會決議，少子女化趨勢是無可避免的議題，如何讓學生獲得最佳學習，縣府責無旁貸。學生受教權及教職員工作權，縣府都有規劃完善配套措施。

教育處說，將協助學童轉學至偏好學校就讀，原學區學童享有交通費、營養午餐費、保險費、代收代辦費等補助至國小畢業；停辦後校園校舍空間也會徵詢地方意見進行整體規劃活化運用。

對停辦決議，反廢校聯盟的菜寮村長蕭惠真表示，舊寮國小仍有教師及家長不服，將在5月2日隨屏東縣議員蔣月惠北上前往行政院陳抗。（編輯：郭諭儒）1130429