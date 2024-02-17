少子化衝擊屏東3國小恐停辦 18及21日舉行公聽會

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）受少子化影響招生，屏東縣府將進行僑智國小、舊寮國小、凌雲國小等3所學校合併或停辦衡量評估，將於18日及21日分別舉辦公聽會，聽取當地居民與家長意見。

屏東縣府教育處今天告訴中央社記者，目前僑智國小有31名學生、舊寮國小有35名學生、凌雲國小則有79名學生，依據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」第6條規定，學校連續2年學生人數未達50人得改制為分校或停辦；其中凌雲國小因鄰近屏科實驗中學，將協調中央整併教育資源。

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教育處指出，舉辦公聽會後，將公聽會上討論議題交由教育審議委員會，後續審定是否停校或轉型，並送教育部備查。

屏東縣府新聞稿表示，18日上午10時在內埔鄉僑智國民小學2樓視聽教室，舉行僑智國民小學停辦公聽會、下午2時30分在高樹鄉舊寮國民小學2樓視聽教室，辦理舊寮國民小學停辦公聽會。21日晚間6時30分於屏東市凌雲國小校園中廊，辦理凌雲國民小學停辦公聽會。（編輯：郭諭儒）1130217