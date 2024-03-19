屏東僑智國小擬停辦 民眾連署盼暫緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東縣僑智國小僅31名學生，縣府依規進行併校或停辦評估，村民認為應輔導轉型而非裁併，連署希望暫緩評估。縣府今天表示，近4年學生數均未達50人，已蒐集意見提交審議會。

少子化影響招生，屏東縣府依據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」第6條規定，學校連續2年學生人數未達50人得改制為分校、併校或停辦，僑智國小、舊寮國小、凌雲國小3所學校列入評估。

屏東縣議員洪明江今天下午在縣議會舉行「內埔鄉僑智國小裁併案民與政協調會」，縣議員李世淦、徐榮耀、蔣月惠均出席，美和村長利文堂帶著逾400名的民眾連署書，現場則有民眾手持「反對廢校、支持轉型」的標語，希望縣府能暫緩停辦評估。

「教育不是做生意，學生少就關閉。」洪明江會中指出，教育不能用投資效益來衡量，培育人才是政府責任，應思索如何提升學校教育品質，鼓勵發展成為特色學校以利增加招生。

利文堂強調，僑智國小創校逾60年，當年村民捐土地，全村發動募款並出動志工協助建校，與村民有深厚感情根基，更有其歷史意義，且112學年度僑智國小有5名轉學生，其中4名是由高雄轉到美和村定居，相信未來學生數也會持續增加。

教育處長楊英雪表示，僑智國小近4年學生數不到50人，今年只有31人，平均每個班級5至6名學生，會影響分組合作及同儕學習，老師教學方式也會受限，且學校要開辦多元社團更是影響運作，這並不利於學生學習。

楊英雪說，會將鄉親意見、連署書及會議內容蒐集後，提交教育審議委員會進行審議。（編輯：黃世雅）1130319