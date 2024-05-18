杜德偉出道40年首攻蛋 鍾鎮濤、梁家輝飛來台祝賀

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（中央社記者洪素津台北18日電）亞洲舞王杜德偉出道40年首次攻蛋開唱，今天「Get Up世界巡迴演唱會2024台北站 」登場。他透露香港親人全飛來同歡，稍早鍾鎮濤、梁家輝夫婦及女星上山詩鈉都到現場支持祝賀。

杜德偉今天表示，這次來台開演唱會，全家人包括太太、兒子以及台灣、香港的親人全都到場支持，甚至還組成杜氏家族後援會帶了特製燈牌來應援。

有著好人緣的杜德偉今天晚上在台北小巨蛋開唱，影帝梁家輝夫妻、香港歌手鍾鎮濤夫妻以及香港演藝圈凍齡女神代表上山詩鈉都特別飛來台灣，齊聚為杜德偉應援。此外藝人包括李國毅、黃大煒、陳威全、周蕙、林凡都到場欣賞。

兒子和太太是杜德偉這次開唱的最大精神應援，其中行動派的太太化身為「全方位私人教練」，為了杜德偉出道40年首次攻蛋，不僅從健康菜單、訓練時間一手掌握安排，還提供適時的心理輔導為他打氣加油。

杜德偉兒子AJ則成了「啦啦隊」開心果，除了搞笑逗老爸開心，甚至還兼任「按摩師」，幫他按摩恢復體力。杜德偉笑說：「只要見到兒子就很開心！有時候彩排很累的時候，他會用他的小肥手幫我按摩，非常暖心。母慈子孝，現在家庭是我的第一位。」

這幾天杜德偉勤為演唱會彩排，相識30年的林志穎，開唱前一日就專程來會場探班支持好友。見到林志穎驚喜到場，杜德偉相當興奮，立即跟他握手擁抱。

林志穎因工作關係，演出當晚未能親自捧場，所以特地早一日探班，更非常有心送鮮花到場，林志穎跟杜德偉兒子AJ還一起幫他按摩，相當暖心。（編輯：陳政偉）1130518

歌手杜德偉出道近40年首度攻蛋，18日晚間在台北小巨蛋舉行Get Up演唱會，資深音樂人黃大煒（圖）也現身支持。中央社記者王騰毅攝 113年5月18日