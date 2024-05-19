520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北19日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴明天將宣誓就職，他們的家人都將觀禮就職典禮；蕭美琴的母親與妹妹，更專程從美國返台參加520就職典禮。

賴清德從政後就減少談論家人或讓家人露面，對家人隱私十分保護，妻子吳玫如曾在總統大選期間，拍攝影片力挺，是罕見曝光，明天吳玫如將出席520就職典禮。

除了家人，賴清德在新北萬里與台南鄉親，也會北上參加就職慶祝大會，一個是故鄉、一個是政治啟蒙起點，鄉親的熱烈支持對賴清德來說意義非凡。目前來自賴清德故鄉「萬里」的鄉親、老師與親友有近500人，將共同包車參與「小時候玩伴」的慶祝大會。

另外，知情人士今天表示，蕭美琴的母親跟妹妹專程從美國飛回台灣，明天將參加520大典，見證蕭美琴宣誓就職。

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蕭美琴的母親蕭邱碧玉雖是美國人，但過去一家人曾住在台南，能說一口流利台語，在親人眼中簡直「比台灣人更像台灣人」。

不只在美國的家人，其他在台灣的親友們，也會一起見證蕭美琴就職，包括蕭美琴台南親友、還有蕭美琴父親過去服務的台南神學院教授牧師等，都會組團北上參加520慶祝大會，加上全台其他地方親友，人數將超過上百人。（編輯：林克倫、黃國倫）1130519