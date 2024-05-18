導演張吉安：電影五月雪獻給大馬513事件家屬

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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）今年是大馬513事件55週年，馬來西亞導演張吉安今天現身513墓園公祭獻花，他說，執導的電影「五月雪」以此種族衝突事件為背景，獻給受難者家屬，盼轉型正義早日達成。

隆雪歷史與文化資產之友協會、同心公民協會、隆雪華堂民權委員會、林連玉基金文化資產保存委員會、禪燈文化藝術協會與吉隆坡永春會館等大馬6個民間團體，今天在雙溪毛糯（Sungai Buloh）513墓園舉行公祭。

1969年5月13日是馬來西亞史上最黑暗的一天，吉隆坡發生馬來人與華人衝突，罹難者達上百人，這起事件迄今被馬來西亞官方視為禁忌，國家檔案局尚未公開相關檔案。大馬媒體報導稱這起事件是馬來西亞政治分水嶺，513成為禁忌魔咒。

戴著黑帽與身著黑色T恤的張吉安低調現身513墓園，並向受難者墓碑獻花，希望100多名受難者安息。

他接受中央社專訪時說，2009年剛好與一些社工抵達痲瘋病院進行社區工作，無意間從在地院民口中獲悉痲瘋病院後山有座亂葬崗，當時並不知是源自哪一起事件，大家仔細去看墳墓才驚覺「這是513事件亂葬崗」。

張吉安指出，從此就與志工還有修女進行探訪，希望每年都能等到家屬，幸好皇天不負苦心人，終於等到了14位家屬探訪墓地，並細數當年所遭受到的慘痛經歷。

他說，一直到了2022年才拍攝成「五月雪」這部電影，非常渴望能在大馬放映。雖然「五月雪」走過威尼斯影展，但「我們非常期待這部片子能回到馬來西亞上映，回到『母土』這個地方」。

張吉安說，期待讓馬來西亞人、尤其是家屬看到這部電影，因為這其實是特別獻給513事件家屬，「我們是『亂葬崗』的故事作為一個主軸」。

當記者詢問轉型正義問題，他指出，這起歷史事件已經過了55年，無論是公民，還是從事社會藝術或社運分子，「大家對這一段歷史還是滿在乎的，主要原因是很多老人家半個世紀以來，對這段歷史不敢提」。

張吉安說：「轉型正義是非常漫長的道路，我們很怕這一代人看不到，但也不能什麼都不做，盼能透過電影、任何創作或口述歷史等方式，我們都各自在努力。」

此外，他表示，最重要的事情，是政府或相關機關能夠解密，甚至要能去除當年受害者家屬心中的恐懼，「這段歷史是我們馬來西亞一代人非常可怕的白色恐怖」。

至於是否會再拍攝類似題材，張吉安表示，馬來西亞歷史事件的電影在大馬並不是一件容易創作的事，必須顧及不同感受，包括馬來西亞電檢局，尺度都非常保守。

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他指出，創作者只能義無反顧去訴說本土的故事，通常都是要先從國外影展著手，先透過給外面的人看到，再慢慢回到自己的國家，「無論是什麼制度，我們還在等待著這片土地能夠慢慢地放寬、能夠慢慢地接受，撇開內心的一些心理障礙，接受多元和歷史的敏感性」。

「五月雪」（Snow in Midsummer）獲第80屆威尼斯影展「電影藝術獎特別提及」（Special Mention Musa Cinema & Arts Award），張吉安選擇台灣作為公開上映首站，是因為台灣一直是寬容善待電影和創作人的地方。（編輯：張芷瑄/馮昭）1130518