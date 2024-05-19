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以色列媒體：以軍宣布尋獲第4具人質遺體

2024/5/19 22:20
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（中央社開羅/耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列媒體今天報導，以軍利用近來攻打加薩行動中蒐集到的情報，再尋獲1名本國男子遺體，是哈瑪斯在去年10月7日越境行動中綁架逾250名人質的其中一人。

路透社報導，以色列軍方表示已尋獲罹難男子賓雅敏（Ron Binyamin）與其他3名遭殺害人質的遺體，後3名罹難者已在17日宣布運送回國，但軍方並未提供進一步的細節。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）並未立即回覆路透社記者的置評請求。

以色列軍方已再度對加薩走廊（Gaza Strip）北部實施軍事掃蕩行動，軍方今年1月才宣布結束對加薩北部的主要軍事行動。

以軍當時也預估部隊預料將會返回加薩北部，以免哈瑪斯再度集結。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130519

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以哈激戰賈巴利亞 首批援助從臨時碼頭運抵加薩以色列軍隊：在加薩找到3具被俘人質遺體
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