以色列媒體：以軍宣布尋獲第4具人質遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅/耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列媒體今天報導，以軍利用近來攻打加薩行動中蒐集到的情報，再尋獲1名本國男子遺體，是哈瑪斯在去年10月7日越境行動中綁架逾250名人質的其中一人。

路透社報導，以色列軍方表示已尋獲罹難男子賓雅敏（Ron Binyamin）與其他3名遭殺害人質的遺體，後3名罹難者已在17日宣布運送回國，但軍方並未提供進一步的細節。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）並未立即回覆路透社記者的置評請求。

以色列軍方已再度對加薩走廊（Gaza Strip）北部實施軍事掃蕩行動，軍方今年1月才宣布結束對加薩北部的主要軍事行動。

以軍當時也預估部隊預料將會返回加薩北部，以免哈瑪斯再度集結。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130519