網連署廣告平台實名制 數位部：打詐專法草案已訂定

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（中央社記者張璦台北19日電）有民眾在社群平台連署，要求廣告平台實名制，數位部今天表示，鑑於過去境外平台無法納管，已於詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）納管一定規模以上網路廣告平台，並研擬廣告實名制相關規範，要求網路廣告平台履行防詐義務。

數位部透過新聞稿指出，納管主要包含4大重點。首先，全面驗證廣告主及出資者身分、訂定防詐計畫以及發布透明度報告；網路廣告平台業者應分析網路廣告服務的詐欺風險，制定詐欺防制計畫及風險管理措施，導入廣告委託刊播者及出資者身分驗證，並每年發布透明度報告。

第二，廣告中揭露必要資訊，數位部表示，網路廣告平台業者應強化網路廣告資訊透明度，揭露委託刊播者、出資者資訊、廣告依法須經許可者的許可字號、標示使用深度偽造技術或AI生成個人影像。

第三，要求應指定台灣境內法律代表，協助域外業者落實法遵；數位部說明，為解決過去境外業者無法管理的問題，境外業者須書面指定台灣國民、法人或律師、會計師事務所作為法律代表，以利文書送達及協助執行防詐措施法令遵循等事項。

第四，數位部表示，網路廣告平台需執行詐欺廣告處理與通報，協助政府機關移除涉詐欺廣告及訊息，防堵民眾持續接觸涉詐欺廣告。

數位部進一步指出，期待立法院朝野政黨儘速審查詐欺犯罪危害防制條例，建立法源要求網路廣告平台履行防詐義務。（編輯：黃國倫）1130519