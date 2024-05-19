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中國聚甲醛反傾銷調查 經濟部：助台廠分散市場拓銷

2024/5/19 17:30（5/19 17:47 更新）
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圖為高雄港區碼頭內貨櫃堆疊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北19日電）中國商務部今天公告，對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查。經濟部表示，將協助台灣業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

經濟部透過新聞稿指出，本次遭調查的聚甲醛（POM）為熱塑性的工程塑膠，用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣一年出口至中國市場約4.7萬噸、金額0.79億美元，在中國市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。

經濟部指出，中國2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。

經濟部表示，將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。

經濟部進一步說明，台灣生產聚甲醛出口中國，占其總出口市場的6成，其他市場則是越南、土耳其、印度。以2021年至2023年統計來看，占中國聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%間，為中國第4大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。

經濟部表示，由於相近的出口競爭對手，皆面對反傾銷稅或反傾銷調查，經濟部除積極協助業者應訴，同時會密切關注後續發展，並於今年下半年啟動新興市場拓銷工作。（編輯：黃國倫）1130519

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