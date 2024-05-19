憲兵疑感情糾紛悶死女友 新北地院裁定羈押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北19日電）19歲許姓志願役憲兵疑感情糾紛，昨天與同為軍人的劉姓女友發生爭執，涉嫌將女友悶死。新北地檢署依殺人罪嫌聲押許男，新北地方法院今天裁定羈押禁見。

新北地院發布訊息表示，法官訊問後，認為許男涉嫌家暴殺人罪，並有偽造證據的事實，且有逃亡、勾串之虞，裁定羈押禁見。

新北市政府警察局林口分局昨晚表示，許男疑因感情因素，與19歲劉姓女友發生爭吵與肢體衝突，導致劉女昏迷，經警消送醫搶救宣告不治。

警方初步了解，劉女與姊姊、弟弟同住，原定昨天上午一起出門，但劉姊一直等不到劉女從房間出來，隨後打開房門發現劉女躺在床上且身體冰涼，馬上報警。

警方調查，許男休假離營，因懷疑劉女有第三者，昨天凌晨1時到劉女住家找她爭論，昨天上午劉姊發現劉女沒有走出房門，進房後發現憾事報警，警方隨後逮捕許男偵辦。

憲兵指揮部昨天表示，全力配合檢警單位調查、釐清肇因，已派遣高階幹部協助家屬處理後續事宜，並持續加強官兵尊重生命教育，以防範類似案件再發生。（編輯：蕭博文）1130519