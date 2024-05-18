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一週大事／美對中國加徵關稅 雙方怎麼說？斯洛伐克總理遭襲凶嫌動機為何？
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新北泰山命案 涉案軍人殺人罪嫌移送新北檢

2024/5/18 21:18（5/18 21:26 更新）
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新北市泰山區許姓職業軍人（中）18日疑因感情糾紛與女友發生爭執，涉嫌掐住女友脖子並將其悶死。警方獲報到場逮人，晚間依殺人罪嫌將許男移送檢方偵辦。中央社記者楊侃儒攝 113年5月18日
新北市泰山區許姓職業軍人（中）18日疑因感情糾紛與女友發生爭執，涉嫌掐住女友脖子並將其悶死。警方獲報到場逮人，晚間依殺人罪嫌將許男移送檢方偵辦。中央社記者楊侃儒攝 113年5月18日
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（中央社記者楊侃儒新北18日電）新北市泰山區今天發生1起命案，1名許姓職業軍人疑感情糾紛與同為軍人的女友發生爭執，將女友悶死與勒死，警方逮捕許姓犯嫌，晚間警詢後依殺人罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

新北市政府警察局林口分局晚間開記者會表示，獲報今天上午10時許在泰山區明志路三段一處民宅發生凶殺案，19歲許男疑因感情因素與19歲劉姓女友發生爭吵與肢體衝突，導致劉女昏迷，經警消送醫搶救後宣告不治。

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據警方初步了解，劉女是妹妹，與姊姊、弟弟同住，三姊弟原定今天上午要一起出門，但姊姊一直等不到妹妹出房門，敲門時才發現妹妹躺在床上，身體已冰涼，姊姊馬上報警。

警方初步調查，許男因懷疑女友有第三者，休假離營，今天凌晨1時到女友住家爭論，上午死者姊姊發現妹妹沒有出房門，才發現憾事報警，警方逮捕許男，警詢後依殺人罪嫌送辦。（編輯：林恕暉）1130518

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