柔道世錦賽 楊勇緯闖進4強迎戰勁敵

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（中央社記者黎建忠台北19日電）世界排名第1的台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在阿布達比舉行的世界柔道錦標賽男子60公斤級8強賽，擊敗法國選手畢凱，如願闖進4強，接下來對手將是俄羅斯勁敵布里耶夫。

台灣男子柔道好手楊勇緯目前高居60公斤級的世界排名第1，在奧運積分排名也位居龍頭。這次在世錦賽首輪輪空，接著32強首戰比利時的維爾史崔特（Jorre Verstraeten），先以一次過肩摔迫使對手重心不穩後取得半勝、順利晉級。

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楊勇緯在16強面對埃及小將沙密（Youssry Samy），以拿手三角固定壓制獲得一本勝闖進8強。接著在8強賽中，面對法國選手畢凱（Romain Valadier-Picard），楊勇緯在比賽剩下約1分鐘時，先以一記大內割取得半勝優勢。

隨後對手在著急反撲之下，做出危險的關節攻擊動作，遭到裁判直接判輸，也讓楊勇緯晉級4強，接下來的對手，將是過去對戰2連敗的俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev）。（編輯：張雅淨）1130519