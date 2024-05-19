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布拉格傳奇體育館開放參觀 希特勒滾石樂團曾留身影

2024/5/19 22:10（5/19 22:21 更新）
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「打開布拉格」（Open House Prague）活動在本週盛大舉行，開放民眾參觀斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
「打開布拉格」（Open House Prague）活動在本週盛大舉行，開放民眾參觀斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
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（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。這座「世界上第二大」體育館用途廣泛，希特勒曾經在這裡慶生，滾石樂團也在這裡開過演唱會。

捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）活動在本週盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀，包含機場航廈、政府辦公室、劇院後台等，讓民眾一窺城市的奧秘。

其中，有將近一百年歷史的「斯特拉霍夫體育館」也在開放參觀的名單中。導覽員賈瑞多（Pedro Garrido）介紹，斯特拉霍夫體育館建於1926年，是世界上第二大體育館（6萬3500平方公尺），體育館總共可以容納25萬人，場內有5萬6000個座位。

賈瑞多表示，斯特拉霍夫體育館用途非常廣，取決於時任統治者如何運用。過去，希特勒曾在這裡慶祝生日，體育館還被用來集中安置猶太人；二戰後，體育館也被用來集中安置德國人，接著驅逐他們。

在共產政權時期，捷克斯洛伐克共產黨開始在體育館舉辦斯巴達克（Spartakiáda）運動會，這是一種大型公開運動表演，每5年舉行一次。賈瑞多說，由於體育館佔地廣大，聲音難以同步，往往要幾秒鐘才能傳到另一邊。因此舉辦斯巴達克時，會在周圍設置麥克風，以利體育場內的聲音傳播。

賈瑞多表示，一直要等到1989年天鵝絨革命爆發，共產政權垮台後，體育館開始讓西方樂團舉辦大型演唱會。例如，1990年英國搖滾樂團滾石樂隊（The Rolling Stones）曾在這裡開演唱會，吸引11萬人參加；U2樂團、史密斯飛船（Aerosmith）也都在此演出過。除此之外，1995年，教宗若望保祿二世還在體育館舉行過彌撒。

賈瑞多說，不同年齡層的捷克人，對斯特拉霍夫體育館有不同觀感，「年長者可能會把體育館和共產時代聯想起來，所以他們不會有很美好的回憶。年輕一代可能不會想這麼多」。

賈瑞多表示，目前斯特拉霍夫體育館被分成9個足球場，缺點是球迷只能在部分看台上觀賞比賽。目前體育館大多數空間閒置，且並非全年開放，尤其總統看台只在「打開布拉格」這種特定活動開放。

目前斯特拉霍夫體育館雖隸屬於布拉格市政府，但斯巴達（Sparta）俱樂部租用部分場地，因此有時仍有運動員在這進行訓練或參加青年隊足球比賽。但斯巴達只租用場地到2030年，之後體育館會被如何運用，仍是未知數。

賈瑞多說，斯特拉霍夫體育館在夏天相當炎熱，加上下雨會加速設備腐壞，體育館正在生鏽、倒塌。然而，不論是修復或拆除重建，都將是一筆大投資，估計需要12億克朗（約17億台幣），這最終是個複雜的問題。（編輯：周永捷）1130519

斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的外觀。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的外觀。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的總統看台區在1926年建造。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的總統看台區在1926年建造。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的牆面塗滿各種塗鴉。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）的牆面塗滿各種塗鴉。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）在本週盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
捷克一年一度的「打開布拉格」（Open House Prague）在本週盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月19日
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