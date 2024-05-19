早安世界》明起梅雨鋒面接近 21至24日全台防雷雨
20日起梅雨鋒面接近 21至24日全台防雷雨
中央氣象署預報，19日溫暖偏熱、局部地區有短暫雨，20日梅雨鋒面接近，天氣漸趨不穩定，除了東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區上午起陸續有鋒面前緣的對流移入，越晚降雨機率越高。21日至24日受鋒面影響及西南風增強，全台降雨機率增加。鋒面將在25日至27日逐漸遠離，但中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨可能。（看完整報導）
國中會考登場 寫作測驗探究廣告新聞標題吸睛原因
113年國中教育會考18日登場，第一天前3科考社會、數學、國文，解題老師皆認為難易適中。第4節寫作測驗，今年提供圖表，以「包糕粽」套餐、動漫展銅板價等6個產品文案、社群平台、報章雜誌中常見的標題為例，要考生探究標題吸睛的原因並提出看法，取材結合學生生活經驗。（看完整報導）
總統接受BBC專訪：民主政體有能力形成嚇阻 台海仍可能維持和平
總統蔡英文近日接受BBC專訪時表示，世界局勢如今已非常不同，許多跡象顯示一旦有相關方考慮發動侵略，各地民主政體有能力團結起來、形成有意義的嚇阻。因此，在審慎應對的前提下，台灣海峽維持和平的可能性依然很高。總統指出，台灣有構成國家的所有要件，只不過沒有足夠外交承認。至於台灣現階段代表什麼，應由人民詮釋，最重要的依然是台灣自主自決，是民主政體，享有自由民主和進步價值，且十分自豪。（看完整報導）
國會職權修法朝野政黨吵什麼？看懂5大攻防重點
立法院17日處理國民黨團與民眾黨團提出的再修正動議，內容包含總統國情報告常態化、藐視國會罪、立委行使人事同意權、調查權、聽證權等條文。其中，總統國情報告部分立法院17日已二讀表決。自立法院第11屆開議以來，國會職權修法成為朝野攻防重中之重，中央社彙整相關攻防重點。（看完整報導）
日本時隔77年修正民法監護權 父母離婚後可共享親權
日本參議院全體會議17日表決通過民法修正案，主要內容為增加夫婦離婚後可共享孩子監護權的「共同親權」選項，是日本時隔約77年再度針對夫婦離婚後的親權規定進行修正。修法預計將在2026年前正式上路，且施行前離婚的夫婦，未來也可以選擇共同親權。（看完整報導）
秘魯列性別認同為心理健康問題 LGBTQ+團體抗議
秘魯政府一項修改健保的新法令，將變性、雙重角色變裝癖、童年時期性別認同障礙、其他性別認同障礙、戀物癖、性取向自我失調等增列進心理健康範疇，秘魯衛生部稱目的是為擴大心理健康覆蓋範圍，讓想要或需要的人「充分行使健康和福祉的權利」。但法令遭LGBTQ+團體撻伐，17日「國際免於恐同日」在首都利馬示威。（看完整報導）
解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館提告廠商、正副館長自請處分
國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，館方18日緊急召開記者會，表示決定向委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」提告求償、查核7年來標案，並研議解約今年標案。台文館館長林巾力及副館長蕭淑真則自請處分，對原創者及社會大眾致歉，承認館方輕忽、失職導致此事件，對於該負的責任將謹慎依循法律程序面對。（看完整報導）
專題／赴中旅遊年齡有斷層 年輕人不愛去也不敢去
台灣赴中旅遊者眾，年齡上卻有明顯斷層。過去16年，50至59歲赴中累計942萬人次，20至29歲僅290萬人次；作為對照，該年齡層赴日人次為655萬，是赴中人次的2.25倍。年輕人不愛去中國，除了對風景古蹟沒興趣，更與政治因素有關。此外，國人赴中國工作人數則是從2014至2021年連8年遞減；受COVID-19疫情衝擊影響，赴中工作人數占赴海外工作總人數僅剩37.5%。（看完整報導）
警消移民空勤人員增深夜津貼 每小時加100元估6.9萬人受惠
內政部長林右昌表示，警察、消防、移民、空勤總隊外勤人員工作性質特殊，工作時間長且危勞程度高，深夜動態勤務時，不僅面臨環境視線差、潛在風險大的挑戰，對體力更是一大負擔。經多次討論，行政院核定警消人員深夜危勞性勤務津貼支給表，自6月1日起，0時至6時深夜第一線執行勤務者，支給每小時新台幣100元實質補貼，預估約6.9萬人受惠。（看完整報導）
洛杉磯市表揚大谷翔平 訂5月17日大谷日
道奇球星大谷翔平17日在洛杉磯市政府接受表揚，市議會訂每年5月17日為「大谷翔平日」，正好符合大谷的球衣背號17號。晚上道奇隊在主場迎戰辛辛那提紅人隊，大谷翔平先是在第3局轟出本季第13轟，並在第7局跑回超前分，最重道奇最終以7比3獲勝。（看完整報導）
開箱老照片》日本百歲人瑞金銀婆婆來台
出生於1892年的孿生姊妹金銀婆婆，在100歲那年的敬老節前夕，接受愛知縣知事和名古屋市長祝壽登上新聞後，便因兩人富魅力的個人特色受到矚目，成為電視寵兒，紅遍日本。高齡103歲那年，她們應台中市亞哥花園之邀來台，但因民眾過於熱情及媒體搶拍，會場秩序一度大亂，還因而取消隔天上午的行程。金銀婆婆健康硬朗的形象，是日本民眾心目中理想的晚年生活代表，享嵩壽107、108歲。（看完整報導）
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- 早安世界》明起梅雨鋒面接近 21至24日全台防雷雨2024/05/19 07:09
- 2024/05/18 07:26
- 2024/05/17 07:06
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