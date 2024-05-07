早安世界》腸病毒拉警報 新北2區列高風險區、台中累計86班次停課
腸病毒拉警報 新北2區列高風險區、台中累計86班次停課
腸病毒進入流行期，新北中和板橋區分別被列為高風險區，2區學齡前教托育機構2月5日至5月6日累計49班次停課；台中市政府也統計本學期截至5月5日，幼兒園有86班次停課；托嬰中心自2月統計至5月3日，有21家停托。（看完整報導）
花蓮地震2起規模5.9 氣象署：403餘震南北應力調整
花蓮近海6日下午5時45分、5時52分接連發生規模5.9地震，氣象署判斷，2起都屬於花蓮403地震餘震，主因是最近餘震活動會往北、往南進行應力調整。據統計，整體餘震數已逐漸趨緩，但可能偶爾有較大規模地震。（看完整報導）
COVID-19免費快篩即起提供 共1000萬劑全國逾4500藥局可領
COVID-19疫情雖已過高原期，但併發症個案仍偏多，衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，6日起於全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19家用快篩試劑，預計8日起所有合作藥局皆可收到貨、開始提供。（看完整報導）
徐巧芯公開援烏密件 吳釗燮：踩法律紅線將提告
國民黨立委徐巧芯指台捷「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」簽訂密約，台灣基進認為徐巧芯將機敏文件交由媒體任意翻拍，6日到北檢告發徐巧芯涉刑法洩密罪。外交部長吳釗燮表示，外交部和他國協商或合約可能涉密，雖然都會呈報立法院，但法律規定不能公開，徐巧芯卻公開外交機密，近日將赴地檢署提告。（看完整報導）
立院交委會通過 花蓮地震災區復原前 台鐵東部幹線票價凍漲
台鐵票價擬規劃調漲，由於403地震衝擊花東地區，立法院交通委員會6日通過臨時提案，在東部災區完全復原前將凍漲台鐵東部幹線的票價，降低東部民眾跟外縣市觀光客的衝擊。（看完整報導）
美媒：以哈戰爭以來美首度暫停彈藥運送 以色列高度關切
美國媒體5日報導指出，拜登政府暫緩對以色列運送彈藥，此舉是自去年哈瑪斯襲擊以來首次暫停軍火運送，引起以色列高度關切。拜登政府擔心以色列進攻加薩南部城市拉法將危及數百萬巴勒斯坦難民，並對此行動持反對態度。以色列總理尼坦雅胡5日發布的聲明，暗示他與拜登政府間的緊張關係。（看完整報導）
中國戰機照明彈險擊中澳洲軍機 澳防長：不可接受
澳洲國防部6日發聲明指出，1架中國殲-10戰機在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中1架澳洲海軍海鷹直升機。澳洲防長馬勒斯表示這是一起嚴重事件，中方舉動不僅危險且令人完全無法接受。澳洲當局已就此向北京提出抗議。（看完整報導）
3台灣人助中國小米子公司挖角人才 判刑4至6月
北京田米科技（大陸小米集團子公司）從事手機晶片研發，2018年以香港商北京田米科技（香港）公司名義向經濟部投審會申請在北市設立台灣辦事處，涉違法在台從事未經許可的研發業務。創始人林斌透過3名台灣人在台違法挖角手機晶片研發台灣人才，新竹地院將3人依犯兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，判處4至6月不等徒刑。（看完整報導）
影片／大谷翔平加入道奇後首度雙響砲 與勇士歐蘇納並列全壘打王
MLB日籍球星大谷翔平5日揮出雙響砲，率洛杉磯道奇5比1獲勝，在3連戰橫掃亞特蘭大勇士，這是大谷來到道奇後，首度單場揮出兩支以上全壘打，大谷本季已累積10支全壘打，目前與勇士隊歐蘇納、天使隊楚勞特等人並列全壘打王。（看完整報導）
中職昔日4大強投開嗓 520就職典禮國歌領唱
中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，國歌領唱邀請中職昔日4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉。出過唱片的黃平洋一派輕鬆笑說，以前代表國家出國比賽也要大聲唱國歌，能受邀是榮耀。（看完整報導）
開箱老照片》張泰山找回百轟紀念球 回贈球迷簽名球棒
2003年4月29日中職興農牛隊張泰山在新莊棒球場轟出生涯第100支全壘打，當時的球由3位球迷撿到共有，當張泰山發布「尋球通知」後，3人也無異議，決定將球歸還。5月7日，在現場3000多名觀眾見證下，3位球迷在新莊球場將球還給張泰山，張泰山感動不已，並實踐諾言回贈3支簽名球棒。（看完整報導）
Podcast》牡丹花開20年 白先勇復興崑曲義無反顧
作家白先勇近期出版「牡丹花開二十年」，他撰寫近4萬字長文，娓娓道來製作青春版「牡丹亭」的來龍去脈，書末附多篇重要學術論文及文獻，並有逾200幀全彩劇照及幕後工作照，多為首次曝光，這也是研究了解青春版「牡丹亭」及崑曲藝術的重要版本。（收聽Podcast）
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- 早安世界》腸病毒拉警報 新北2區列高風險區、台中累計86班次停課2024/05/07 07:24
- 2024/05/06 07:18
- 2024/05/05 07:15
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