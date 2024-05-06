腸病毒拉警報 台中累計86班次停課21家停托

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）腸病毒進入流行期，台中市政府統計，本學期截至5月5日，幼兒園有86班次停課。另外托嬰中心自2月統計至5月3日，有21家停托，市府呼籲正確洗手減少病菌傳播。

疾管署日前已宣布國內腸病毒進入流行期。台中市政府今天透過文字稿表示，教育局統計，本學期截至5月5日總共有幼兒園86班次停課。社會局統計，自2月以來至5月3日，托嬰中心因腸病毒停托共21家，將持續掌握最新停托情形。

教育局提醒家長，如孩子經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7天，落實生病不上課，降低交叉感染風險。此外，也將持續督導學校及幼兒園落實各項防疫措施，定期消毒校園環境，加強師生衛教宣導正確洗手及洗手時機，以降低校園腸病毒傳播的風險，確保學童健康。

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台中市衛生局指出，孩童若感染腸病毒，發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，開始有傳染力，通常以發病後1週內傳染力最強，呼籲如照護者發現幼童有發燒、食慾不佳、躁動不安、皮膚或黏膜出現紅疹、水泡、潰瘍、腹瀉、嘔吐等症狀請儘速就醫。

衛生局說，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣，留意洗手5時機及正確洗手步驟，做好自身健康，減少病菌傳播。（編輯：郭諭儒）1130506