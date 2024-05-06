本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

腸病毒拉警報 台中累計86班次停課21家停托

2024/5/6 14:40（5/6 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內腸病毒進入流行期，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣，留意洗手5時機及正確洗手步驟，做好自身健康，便能減少病菌傳播。中央社記者趙麗妍攝 113年5月6日
國內腸病毒進入流行期，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣，留意洗手5時機及正確洗手步驟，做好自身健康，便能減少病菌傳播。中央社記者趙麗妍攝 113年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）腸病毒進入流行期，台中市政府統計，本學期截至5月5日，幼兒園有86班次停課。另外托嬰中心自2月統計至5月3日，有21家停托，市府呼籲正確洗手減少病菌傳播。

疾管署日前已宣布國內腸病毒進入流行期。台中市政府今天透過文字稿表示，教育局統計，本學期截至5月5日總共有幼兒園86班次停課。社會局統計，自2月以來至5月3日，托嬰中心因腸病毒停托共21家，將持續掌握最新停托情形。

教育局提醒家長，如孩子經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7天，落實生病不上課，降低交叉感染風險。此外，也將持續督導學校及幼兒園落實各項防疫措施，定期消毒校園環境，加強師生衛教宣導正確洗手及洗手時機，以降低校園腸病毒傳播的風險，確保學童健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市衛生局指出，孩童若感染腸病毒，發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，開始有傳染力，通常以發病後1週內傳染力最強，呼籲如照護者發現幼童有發燒、食慾不佳、躁動不安、皮膚或黏膜出現紅疹、水泡、潰瘍、腹瀉、嘔吐等症狀請儘速就醫。

衛生局說，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣，留意洗手5時機及正確洗手步驟，做好自身健康，減少病菌傳播。（編輯：郭諭儒）1130506

#台中市政府
#台中市衛生局
#教育局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.55
更多編輯台推薦新聞：