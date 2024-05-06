大谷翔平加入道奇後首度揮出雙響砲 與勇士歐蘇納並列全壘打王[影]

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍超級球星大谷翔平今天揮出雙響砲，率洛杉磯道奇5比1獲勝，在3連戰橫掃亞特蘭大勇士，這是大谷換穿道奇球衣後，首度單場揮出兩支以上全壘打。

大谷此役擔任指定打擊，打先發第2棒，他4打數4安打，其中包括兩支全壘打，賺進3分打點。

這場比賽的首局，大谷在球數2好1壞的情況下，將勇士王牌投手佛里特（Max Fried）1記74英里的曲球，擊成1支中外野方向412英尺遠的兩分砲，讓道奇先馳得點。接著在第3局、第6局，大谷又各敲出1支安打。大谷8局面對勇士後援投手明特（A.J. Minter）的第1個來球，就將那顆93英里的四縫線速球，轟成飛了464英尺遠的大號陽春彈，幫道奇下拿5分。

這是大谷在道奇第1次、生涯第17次，在同1場比賽中，揮出兩支以上的全壘打，單場擊出4支安打，也平了自己的個人最佳紀錄。在今天轟出雙響砲後，大谷本季已累積10支全壘打，目前與勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、天使隊楚勞特（Mike Trout）等人並列全壘打王。

耶南德茲（Teoscar Hernandez）在6局時揮出兩分打點全壘打，為道奇將領先擴大到4比0；歐蘇納則在7局敲出陽春砲，讓勇士追回1分，這是勇士這場比賽獲得的唯一1分，讓道奇最終4分之差獲勝。

道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）今天投6.2局，有3次三振、2個保送，被擊出5支安打，其中包括1支全壘打，丟掉1分自責分，在球隊贏球後拿下勝投，本季開打至今，戰績4勝0敗，尚未吞下敗仗。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130506