大谷翔平帶妻子參加球隊慈善活動 透露夫婦新婚生活

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（中央社東京3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB道奇的日籍球星大谷翔平，美國時間2日與愛妻真美子共同參加球隊慈善活動。他受訪時除感謝妻子的支持之外，也表示漸漸掌握生活的節奏。

日本放送協會（NHK）報導，道奇球團美國時間2日在主場道奇球場（Dodger Stadium）舉辦年度例行慈善活動。主辦單位也在停車場鋪上鮮豔的「道奇藍」地毯。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）和山本由伸、貝茲（Mookie Betts）等大咖球星也出席活動，2月宣布婚訊的大谷也偕愛妻真美子一起步上藍色地毯。

大谷穿著黑色西裝，而真美子也身穿袖子部分為半透明的黑色服裝。兩人面帶笑容肩並肩讓媒體拍照。

不過夫婦倆只有大谷翔平接受媒體採訪。他除了感謝太太的支持之外，也說「球季才剛開始，之後應該會變得更加忙碌，目前漸漸掌握到生活的節奏」。

此外，大谷也提到「聽說這次活動似乎是項傳統，所以抱著期待的心情而來。這也是我第一次參加音樂會，覺得相當期待」。

球員隨後會在球場內參加晚宴，並觀賞英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）等人的現場演出。

日媒Sponichi Annex報導，這是道奇3月在韓國舉辦開幕戰以來，大谷夫婦首度共同在公開場合露面，這次兩人均戴著婚戒。

大谷夫婦獲得日本網友好評，有日本網友在社群媒體上留言「兩人均穿黑色服裝看起來很尊貴」、「大谷翔平選手與真美子是俊男美女」，還有網友說「兩人看起來很登對」。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130503