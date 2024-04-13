大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟[影]

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天對聖地牙哥教士1局下首打席敲出陽春砲，大聯盟生涯累積175轟，追平松井秀喜保持的日本球員大聯盟最多轟紀錄。

大谷今天先發擔任第2棒指定打擊，面對教士先發投手金恩（Michael King）擊出中外野陽春全壘打，個人本季第4轟，這發全壘打擊球初速達時速107.3英里，飛行距離403英尺，幫0比2落後的道奇追回1分。

大谷第2打席敲出中左外野深遠飛球，遭中外野手美技飛撲接殺。打完前3局道奇7比3領先。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，大谷的前翻譯水原一平今早依認罪協議主動到案，大谷在新翻譯艾爾頓（Will Ireton）陪同下告訴媒體，他已準備好重新專注於棒球。

大谷以日語說：「非常感謝司法部的調查，對我個人來說，這代表此事到此為止，我想專注於棒球。」隨後他拒絕再回答相關問題。（譯者：陳亦偉）1130413