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MLB大谷翔平衝本壘改判出局 道奇2比3不敵雙城

2024/4/11 10:10
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（中央社明尼阿波利斯10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城新秀朱力安今天揮出雙響砲並跑回3分，作客的洛杉磯道奇原有機會在7局上扳平，但大谷翔平衝回本壘最後改判出局，終場2比3吞敗。

美聯社報導，賽前本季打擊低迷到28打數僅3安的朱力安（Edouard Julien），1局下與5局下首打席都將球轟上左外野看台，這是他生涯首次單場擊出超過1支全壘打的比賽。

朱力安第3局也敲出一壘安打，接著靠柯利亞（Carlos Correa）安打進佔三壘，再靠巴克斯頓（Byron Buxton）的安打跑回本壘得分，雙城終止得點圈33打數0安的窘境。

道奇1局上靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）的二壘安打送回貝茲（Mookie Betts）先馳得點，4局上蒙西（Max Muncy）首打席敲出全壘打扳平。

5局下雙城靠朱力安單場第二轟要回領先。比賽來到7局上，弗利曼（Freddie Freeman）在兩出局時擊出右外野車布邊二壘安打，大谷翔平從一壘直奔本壘，本壘攻防戰第一時間主審判安全，但經重播輔助判決改判出局，道奇無緣扳平。

大谷翔平本場3打數1安打獲1次保送。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130411

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