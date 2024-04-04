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大谷翔平道奇首轟出爐 等了40打席終結全壘打荒

2024/4/4 14:28
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）日本球星大谷翔平轉戰洛杉磯道奇後的首發全壘打千呼萬喚始出來，今天他在道奇迎戰舊金山巨人的7局下敲出右外野陽春砲，旅美生涯最長的開季連40打席未開轟紀錄總算結束。

法新社報導，道奇終場5比4險勝巨人後，大谷透過翻譯表示：「我一直希望能用自己的方式揮棒，而不是急就章。我很想打出成績，真的很高興能在今天開轟。」

「老實講，可以敲出首轟我真的鬆了一口氣，我打不好已經好一陣子了，所以整體來說真的鬆了口氣。」

大谷透露，今天稍早他和總教練羅伯茲（Dave Roberts）談了一會兒，羅伯茲對他信心喊話，「他告訴我，就做你自己，別逼自己太緊，那真的對我幫助很大，讓我可以冷靜下來」。

這是大谷從美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使轉戰道奇後的第9場出賽，今天之前，他連續37個打席沒有敲出全壘打，是2018年展開旅美生涯以來最慘。

大谷今天站上打擊區4次，1局下遭到巨人先發投手哈里森（Kyle Harrison）三振，3局下敲出一壘安打、打回1分，4下飛球遭接殺，本季首轟是第4次打擊時，從巨人後援投手羅傑斯（Taylor Rogers）手中擊出。

道奇靠著這發430英尺陽春砲擴大到5比3領先，8上巨人追回1分但後繼無力，終場道奇就以5比4帶走勝利。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130404

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