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迎接三十而立 大谷翔平：在新舞台繼續新挑戰

2024/4/1 14:49
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（中央社東京1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天透過預錄影像為日本航空集團新鮮人加油時說，在即將迎接三十而立的今年，「會在新的舞台上繼續新的挑戰」。

日本TBS電視台報導，日本航空集團（JAL Group）今天在東京都大田區的羽田機場舉行新進員工入社典禮，大谷翔平透過預錄影像為約2600名日航集團新鮮人加油。

身穿道奇隊制服的大谷說，首先感謝大家一直以來對他的支持，從今年起他已成為洛杉磯道奇隊一員。

生於1994年7月5日的大谷說，在即將迎接三十而立的今年，「會在新的舞台上繼續新的挑戰」。

他還說：「希望未來繼續成為一名比過去更能帶給大家夢想與感動的球員。」

今年適逢日航國際線開航70週年，大谷說：「希望我們未來都能朝向新世界繼續飛翔，不論何時都積極向前，以明亮且充滿活力的未來作為努力目標。」（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1130401

#大谷翔平
#洛杉磯道奇隊
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