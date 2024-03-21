水原一平涉簽賭 大谷翔平未現身室外練習正常出戰

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）日本棒球明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉嫌非法簽賭，遭洛杉磯道奇解雇。正在韓國參加美職大聯盟開幕系列戰的大谷翔平今天賽前未參加室外練習，晚間比賽仍維持正常水準。

大谷翔平所屬的洛杉磯道奇正在韓國參加美國職棒大聯盟MLB開幕系列戰，但在今天舉行第2場比賽之前，與大谷翔平轉戰美國6年多來幾乎形影不離的翻譯水原傳出涉嫌非法簽賭，還挪用大谷的數百萬美元，不少球迷因此憂心大谷受影響。

韓聯社報導，大谷今天並未出現在可能接觸到媒體的室外練習場，據稱只在室內練習場簡單熱身。原訂下午3時起開放媒體採訪的休息室現場，不只大谷未出席，也只有寥寥幾名選手到場，氣氛沉重，反而是前一天吃下敗仗的聖地牙哥教士球員們更顯輕鬆。

不過大谷在晚間舉行的比賽中，首球就擊出安打，狀態看起來並未受到太大影響。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與聖地牙哥教士，20、21日在韓國首爾高尺天空巨蛋接連舉行2場開幕系列戰，20日比賽由道奇5比2擊敗教士隊，大谷翔平貢獻2支安打及1分打點。（編輯：周永捷）1130321