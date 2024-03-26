水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚【全文】

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天就翻譯員 水原一平 水原一平小檔案 生日：1984年12月31日

出生地：日本北海道

學歷：美國加州鑽石吧高中

經歷：MLB紐約洋基隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯 看更多 關閉 涉入簽賭與竊盜案一事，首度面對媒體，他強調從未簽賭，並指水原一平不但竊取金錢並說謊，至今仍感到悲傷、震驚。

大谷翔平在日本時間上午6時45分召開記者會。日媒報導，現場約80名媒體聚集，大谷的表情與平時沒有太大不同。在他發言後，由新翻譯員艾爾頓（Will Ireton）負責翻譯，時間約12分鐘。以下為聲明全文：

首先感謝大家的到來。我很高興終於能夠討論這件事。過去一週時間，對於團隊相關者，以及我本人，感謝粉絲與各位媒體的耐心與理解。首先，對於我信賴過的對象犯下錯誤，我感到悲傷、震驚，目前仍有這些感受。

請理解因為調查還在進行中，我今天能夠說明的內容有限，至今為止究竟發生了什麼事，我準備了一份筆記，來清楚對各位解釋。

首先，我本人從未參與賭博、從未代替別人下注，或是拜託別人替我下注，我也從來沒有委託任何人，從我的個人帳戶匯錢給組頭。

直到數天之前，我完全不知道他（水原一平）涉入了這些事情。

直接說結論，他從我的帳戶盜取款項，然後對各位說謊，這就是結論。

首先，上週末在韓國，我的經紀人接到媒體聯絡，詢問我是否參與非法博彩公司的違法賭博。水原一平沒有告訴我有這個採訪要求，我本人沒有收到任何聯絡。水原一平告訴包括經紀人在內的所有人，那筆錢是替某位友人償還借款，而非替他本人。

隔天進一步詢問後，水原一平才對我的經紀人表示，這是他本人的債務。然後他告訴經紀人，我替他代為償還債務。

這一切全部都是謊言。

水原一平沒有告訴我有採訪要求，甚至對經紀人說謊，稱我已經和他說過話、溝通過了。他也對球隊說謊，稱已和我溝通過了。

我首次知道賭博問題是在韓國第一戰之後的球隊會議上。在那次會議，他完全用英語發言，我當時沒有翻譯，沒有完全理解他的發言內容，但大致上知道在說什麼事情，也隱約感受到某種違和感。

會議當時，我不知道水原一平有賭博成癮問題，當然也不知道他有債務。他跟我說，等回到旅館再跟我詳細說明，現在先等一下。

回到旅館後，我才第一次從水原一平那裡知道，他欠下巨額債務。

當時他告訴我，他未經許可進入我的帳戶，並向博彩公司轉帳。

我還是覺得很奇怪，因此叫來經紀人討論，經紀人才第一次知道他也被騙了，因此趕快聯絡道奇隊以及律師。律師表示，將以竊盜和詐欺向警方及當局報案。

這就是事件經緯。當然，我沒有參與賭博，關於我轉帳的事情也全部不是事實。

老實說，我不認為「震驚」這個詞是準確的，過去一週，我感受到比這更糟糕的感覺，無法用言語表達。

不過，賽季即將正式開始。接下來將交給我的律師，我本人也願意全力配合警察當局。

儘管很難排解心情，但我想要以嶄新的感覺開始這個賽季，因此很高興能有這次發言的機會。這就是我今天能夠說的全部內容，因此沒有問題環節。以上，感謝大家。（編輯：張芷瑄）1130326