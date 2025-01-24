水原一平假冒大谷翔平轉帳錄音曝光 面臨近5年刑期

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）美國媒體「運動員」（The Athletic）報導，聯邦檢察官今天公開長達近4分鐘錄音，證明日籍旅美球星大谷翔平的前翻譯水原一平曾試圖從大谷帳戶中轉出20萬美元。

「運動員」從美國司法部取得這段錄音，法院文件中也提及這段錄音，檢察官建請法官對水原一平判處近5年徒刑並進行賠償。

水原一平去年6月坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債，針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪。最終判決結果將於今年2月6日公開。

美國助理檢察官密契爾（Jeff Mitchell）表示，這段錄音是從銀行取得，水原一平曾多次打電話給銀行要求轉帳，並透過將大谷線上帳戶資訊轉寄到他自己的電子郵件和電話號碼，繞過了安全措施。

水原一平在電話中假冒大谷，宣稱要繳交購車貸款，將大谷的錢轉入自己的帳戶。根據錄音，銀行人員問說：「請問您是哪位？」水原一平回說：「大谷翔平。」

檢方要求水原一平賠償大谷近1700萬美元，並要求另外向美國國稅局（IRS）支付110萬美元，但法院文件中提到水原一平無力償還大谷。其中還包括一項200美元罰款。

檢方預期水原一平將辯稱，他的行為是由於賭博成癮所致。

密契爾在今天提交給美國加州中區聯邦地區法院的文件中寫道：「即便被告有賭博成癮的問題，也無法完全解釋被告的行為，因為被告將竊取的資金用於多項與賭博無關的個人開支。」

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「最終，政府認為，被告犯罪的動機不是賭博成癮，而是貪婪。」

根據法院文件，最初美國職棒MLB洛杉磯天使支付水原一平年薪8萬美元，2022年薪資則增至25萬美元，當大谷於2024年加入道奇時，水原一平薪水翻倍至50萬美元。檢方表示，大谷還給水原一平額外獎金和一輛保時捷Cayenne運動休旅車。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140124