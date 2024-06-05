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水原一平認罪竊5.5億元還賭債 大谷翔平：終獲解脫

2024/6/5 09:17（6/5 09:52 更新）
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大谷翔平前翻譯水原一平（後右）4日認罪，走出法院時被記者包圍。（共同社）
大谷翔平前翻譯水原一平（後右）4日認罪，走出法院時被記者包圍。（共同社）
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）日本「二刀流」好手大谷翔平前翻譯水原一平今天認罪，坦承從這位MLB球星帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億）償還賭債。此案了結後，大谷翔平發布聲明說獲得重大解脫。

綜合法新社和路透社報導，根據美國聯邦檢察官說法，水原一平針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判3年監禁。

聯邦地區法官霍爾康（John Holcomb）排定於10月25日量刑。

水原一平在進入加州聖安娜（Santa Ana）聯邦法院聽審之前，在法院外遭大批攝影人員團團包圍。他先前已與檢方達成認罪協議，作為更全面聯邦運動博弈調查的一環。

水原一平認罪後，大谷翔平所屬球隊洛杉磯道奇發布聲明說：「水原一平今天在刑事程序中做出答辯，聯邦和美國職棒大聯盟（MLB）的調查也告終，道奇很高興（大谷）翔平和團隊如今能將整起事件拋諸腦後。」

檢方已一再強調大谷翔平是水原一平這場騙局的無辜受害者，沒有證據顯示這位道奇球星知道有非法賭博的事情，也沒有涉及這類事件。

大谷發布聲明說，水原一平「徹底認罪給予我和我的家人一個重要解脫」。他說：「我衷心感謝有關當局這麼快就完成這場周詳且有效的調查工作，並揭露所有證據。」

他說：「是時候終結此一篇章、繼續前進、持續專心打球和贏得比賽了。」

聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）並未說明檢方會尋求多重的量刑，但表示考量這起欺詐行為的嚴重性，可能意味水原一平將入獄，也有可能在服完刑期後被驅逐到日本。

水原一平的律師婉拒置評。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130605

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