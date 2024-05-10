大谷翔平與水原一平故事 好萊塢將拍電視影集

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）棒球明星大谷翔平的前翻譯水原一平同意認罪之際，好萊塢的影視公司獅門娛樂（Lionsgate）今天宣布，準備把兩人的故事拍成電視影集。

美國司法部昨天宣告，水原一平對1項銀行詐欺罪和1項提交不實稅單的罪名認罪，承認他非法自大谷翔平銀行帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）以償還賭債，面臨最高33年刑期。

獅門娛樂電視部門今天宣布，準備開拍一部電視劇，由洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在美國職棒大聯盟的崛起，之後講到貼身翻譯水原一平涉嫌從大谷帳戶挪用1700萬美元償還賭債。

這部電視劇將由戴爾曼（Scott Delman）與艾伯特·陳（Albert Chen）擔任製作人。

戴爾曼是戲劇製作人，音樂劇「摩門經」（The Book of Mormon）曾獲得百老匯戲劇東尼獎（Tony Award），也是電視影集「如果我們的世界消失了」（Station Eleven）的製作人。

艾伯特·陳現為Podcast節目製作人，過去是運動專欄作家、「運動畫刊」（Sports Illustrated）資深編輯，主要負責棒球線。

艾伯特在聲明中表示：「這是美國職棒大聯盟自從彼得羅斯（Pete Rose）以來最大的簽賭醜聞，風暴的中心又是大聯盟寄予厚望、最大牌球星。我們將會深入故事的核心，一個關於信任、背叛、名利誘惑的故事。」

真實事件改編為影視作品並不少見，2018年泰國少年足球隊受困洞穴事件，就被改編為電影、串流影集與紀錄片。去年上映的電影「笨錢效應」（Dumb Money）改編自電玩零售商GameStop股價狂飆的新聞事件。（編輯：陳承功）1130510