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水原一平涉竊5.5億元認罪最重可判33年 曾向銀行冒充大谷翔平24次

2024/5/9 09:48（5/9 09:52 更新）
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MLB道奇球星大谷翔平（前）的前翻譯水原一平（後）承認非法自大谷翔平銀行帳戶轉移約新台幣5.5億元。（共同社）
MLB道奇球星大谷翔平（前）的前翻譯水原一平（後）承認非法自大谷翔平銀行帳戶轉移約新台幣5.5億元。（共同社）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）日本「二刀流」好手大谷翔平的前貼身翻譯水原一平已同意認罪，他涉及非法自這位MLB球星帳戶轉移近1700萬美元償還賭債，而被控的兩項罪名若都成立，最高面臨33年有期徒刑。

路透社報導，39歲的水原一平上個月已遭到刑事起訴，而美國加州洛杉磯聯邦檢察官辦公室今天宣布，他們與過去擔任大谷翔平貼身翻譯兼密友的水原一平達成認罪協議。

根據今天提交給洛杉磯聯邦地區法院的33頁協議紀錄，水原一平同意對1項銀行詐欺重罪與1項提交不實稅單罪認罪。聯邦銀行詐欺罪名一旦定罪最高可判處30年有期徒刑，稅務罪則最高可判處3年有期徒刑。

根據聯邦檢察官辦公室，水原一平預計將在排定5月14日的傳訊正式認罪。

水原一平被控從他幫大谷翔平設立的銀行帳戶盜用近1700萬美元（約新台幣5.5億元），並在大谷翔平不知情的情況下將錢匯給一個非法博弈業者，以償還自己欠下的賭債。

法新社報導，聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）今天在聲明中說：「被告的欺騙與竊盜行為規模龐大。他利用大谷翔平對他的信任占人便宜，還助長了危險的賭博惡習。」

大谷翔平是美國職棒大聯盟MLB的超級球星，去年12月以破紀錄的7億美元合約加入洛杉磯道奇，這是北美運動史上最鉅額合約。

美國國稅局（IRS）刑事調查部門的特別探員海契爾（Tyler Hatcher）表示，調查發現，水原一平「不僅竊取大谷翔平的金錢，還向國稅局謊報自己的收入」。

海契爾在聲明中說：「水原一平利用他與大谷翔平的關係，為自己不負責任的行為找財源。」

美聯社報導，根據認罪協議內容，水原一平2018年幫大谷翔平開設一個銀行帳戶，並於2021年起開始盜用那個帳戶。水原一平一度變更與這個帳戶有關的安全程序、電子郵件與電話號碼，因此銀行試圖驗證電匯時，電話是直接打給水原一平而非大谷翔平。根據認罪協議，水原一平向銀行謊稱他是大谷翔平的次數約達24次。

水原一平也承認2022年稅單內容不實，將自己的收入低報逾400萬美元。

檢方已一再強調，大谷翔平是水原一平詐欺案的無辜受害者，沒有證據顯示這位道奇球星知道或涉及非法賭博。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130509

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涉竊大谷翔平5.5億元還賭債 水原一平認罪最重恐被判33年
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