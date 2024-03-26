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大谷翔平首發聲：從未簽賭 水原一平竊取金錢並說謊[影]

2024/3/26 07:02（3/26 07:25 更新）
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日本球星大谷翔平（電視中右）捲入前翻譯水原一平簽賭風波，25日首度面對媒體。（共同社）
日本球星大谷翔平（電視中右）捲入前翻譯水原一平簽賭風波，25日首度面對媒體。（共同社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）日本球星大谷翔平捲入簽賭風波，今天首度面對媒體。他表示，自己從來沒有簽賭，沒有向組頭下注；稱前翻譯水原一平從頭到尾都在說謊。

大谷翔平今天在新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）陪同下，於道奇球場舉行記者會，全程約12分鐘，沒有接受提問。大谷以日文說明事件經過，透過翻譯成英文給美國媒體。

大谷翔平聲明表示：「過去這個星期，無論是對球迷或球團來說，心情上都是很難過的一週。我信任的人做出這種事，我感到非常悲傷和震驚。」

他說：「我從來沒有簽賭，無論是棒球或是其他運動，也從來沒有要求任何人代表我下注，我從來也沒有透過組頭賭運動賽事。」

影片來源：ESPN

洛杉磯道奇隊20日在韓國進行海外開幕戰，運動媒體ESPN報導，聯邦調查人員在調查南加州一處非法運動投注站時，發現大谷翔平的帳戶匯款超過百萬美元給投注站的組頭。

ESPN記者當時訪問了大谷的翻譯水原一平

水原一平小檔案

  • 生日：1984年12月31日
  • 出生地：日本北海道
  • 學歷：美國加州鑽石吧高中
  • 經歷：MLB紐約洋基隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯
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。水原第一次受訪的時候，聲稱大谷用自己的帳戶幫忙水原還錢，但後來水原又改口，說這個事件大谷並不知情。

20日開幕賽後，道奇隊賽後集合全隊，水原向所有的隊職員坦承自己賭博成癮。

大谷翔平今天的聲明指出，一直到韓國賽第一場打完，球隊集合的時候，他才知道水原涉入賭博。水原當時跟他說，等球隊集合之後，回到飯店要跟他一對一講清楚。

大谷表示：「在那次球隊集合之前，我對於水原賭博成癮、欠下大筆賭債，一無所知。」他強調，很明顯「我從來沒有同意要幫他付錢還賭債、匯錢給組頭」。

大谷表示，兩人回到飯店後，水原向他坦承，挪用他的帳戶匯錢給組頭。

大谷說：「當時我覺得這是一件非常荒謬的事情，所以我就聯絡我的經紀公司，經紀公司發現，水原一直在說謊，於是我開始聯繫球隊和律師。」

大谷翔平說：「我實在是太震驚了，沒有言語可以表達。」

他表示，在律師的建議之下，由於事件涉及詐欺、竊盜，決定通報有關當局接手調查。

大谷強調，自己從來沒有下注棒球或運動簽賭，也沒有在自己的同意下匯錢給組頭；他一切交給律師處理，專注即將開打的球季。（編輯：徐睿承）1130326

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