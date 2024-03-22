水原一平涉非法賭博被道奇開除 恐遭日本教科書除名

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（中央社東京22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB道奇陣中球星大谷翔平的翻譯水原一平被開除後，也影響日本教科書編排。日本一間出版社有意移除國中英文課本中，介紹水原的內容。

日本「朝日新聞」報導，日本教科書出版社「教育出版公司」，已經在國三英文教科書中編排有關水原的內容，而且課本今天已經通過文部科學省（簡稱文科省）審定，預計2025年春季開始正式為學生所用。

有關水原的內容出現在這版英文教科書名為「支持成功人士」的章節。書中角色的會話內容，介紹水原的工作內容不僅包括翻譯，也要協助大谷翔平融入球隊，並於日常生活中提供幫助。

此外，書中也收錄了2張大谷與水原同框的照片，並將水原設定為書中角色尊敬的人物。

教科書即使通過文科省審定，若經過文科省允許，出版社提出申請後即可更改內容。

「教育出版公司」負責教科書業務的人對於水原遭道奇隊解僱，以及涉嫌非法賭博表示「相當震驚」，並說「若相關報導屬實，就必須考慮抽換教科書內容」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130322