大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 賭博成癮再受矚目

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（中央社紐澤西州大西洋城21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB道奇超級球星大谷翔平的翻譯兼好友 水原一平 水原一平小檔案 生日：1984年12月31日

出生地：日本北海道

學歷：美國加州大學河濱分校

經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯 看更多 關閉 被控非法賭博及竊取大谷的金錢，再次讓賭博成癮問題受到矚目。

水原一平自大谷翔平2017年到美國後就一直陪在他身邊。在媒體報導他涉嫌與非法博彩公司有關且欠債超過100萬美元（約新台幣3192萬元）後，MLB洛杉磯道奇昨天將他開除。

代表大谷的法律事務所在聲明中表示，大谷是這起「大規模竊盜」案件的受害者。

水原本週告訴運動頻道ESPN，大谷完全不知道他在國際足球、美國職籃NBA、職業美式足球聯盟NFL和大學美式足球非法投注。水原也表示，大谷是他這名朋友賭博成癮的無辜受害者。

美聯社整理賭博成癮相關資訊如下：

賭博成癮是什麼？

美國「問題賭博全國委員會」（National Council on Problem Gambling）將賭博成癮定義為「對個人或其家庭造成損害，經常擾亂他們日常生活和職業的賭博行為」。

賭博成癮是公認的心理疾病。問題賭博全國委員會表示，所有賭徒都可能成癮。

賭博成癮的症狀包括：時時想要賭博、覺得需要更頻繁拿更多錢下注、試圖「翻本」、控制不住自己、不顧負面後果繼續賭博。

賭博成癮問題有多廣泛？

問題賭博全國委員會表示，美國約有250萬名成人達到嚴重賭博成癮的標準，另有500萬到800萬人被認為有中度或輕度賭博成癮問題。

美國有800-GAMBLER熱線可提供協助和轉介其他機構，「匿名戒賭團體」（Gamblers Anonymous）也可為賭博成癮者提供資源和支持。

哪些地方可合法從事運動博彩？

自2018年美國最高法院在紐澤西州一起案件做出為合法投注打開大門的裁決後，運動博彩在全美38州及華盛頓特區都屬合法。超過80%的運動博彩是透過手機或筆記型電腦在網路下注。

全美大學體育聯盟（NCAA）大學籃球賽今天開打，美國博彩協會（American Gaming Association）估計，美國民眾今年透過合法管道在這項賽事下注的金額將達27.2億美元（約新台幣869億元）。

各運動聯盟對賭博有何立場？

主要職業運動聯盟禁止球員賭博，許多聯盟會對違規的人祭出包括罰款、禁賽、終身禁賽在內的處罰。

最著名的例子是MLB「安打王」彼得羅斯（Pete Rose），他因在所屬球隊的比賽下注而被終身禁賽。

棒球的集體談判協議包含為球員提供年度春訓教育計畫，內容涉及安全和保安，也包括運動博彩及賭博相關問題。

除了在2018年以前開放賭博的4個州之外，各聯盟激烈反對運動博彩合法化，但同時也和最大博彩機構成為商業夥伴。許多球隊和聯盟有官方運動博彩合作夥伴，允許博彩公司在自家比賽場地打廣告；部分球場甚至開放下注。

賭博在加州或日本合法嗎？

運動博彩在加州並不合法。而在日本，大多數賭博都被禁止，但允許賭賽馬、賽車，和自由車、賽艇、摩托車等公開比賽。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130322