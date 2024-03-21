大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 道奇證實已開除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉賭，洛杉磯道奇今天證實已開除他。

「洛杉磯時報」報導，大谷翔平的律師團隊表示， 水原一平 水原一平小檔案 生日：1984年12月31日

出生地：日本北海道

學歷：美國加州大學河濱分校

經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯 看更多 關閉 涉嫌竊取大谷翔平數百萬美元的金錢，用於下注非法簽賭，「我們發現大谷翔平是這起大規模竊盜的受害者，已經把案子轉交給有關當局」。

道奇發言人在致法新社的電子郵件中寫道：「道奇曉得媒體報導並正蒐集相關訊息。」

「球隊可證實通譯員水原一平已被解僱。球隊目前沒有進一步評論。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130321