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水原一平涉挪用大谷翔平資金簽賭 日本網友震驚「巨大背叛」
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大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 道奇證實已開除

2024/3/21 10:06（3/21 11:04 更新）
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洛杉磯道奇隊21日證實已開除翻譯水原一平（後左）。（共同社）
洛杉磯道奇隊21日證實已開除翻譯水原一平（後左）。（共同社）
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（中央社首爾21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉賭，洛杉磯道奇今天證實已開除他。

「洛杉磯時報」報導，大谷翔平的律師團隊表示，水原一平

水原一平小檔案

  • 生日：1984年12月31日
  • 出生地：日本北海道
  • 學歷：美國加州大學河濱分校
  • 經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯
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涉嫌竊取大谷翔平數百萬美元的金錢，用於下注非法簽賭，「我們發現大谷翔平是這起大規模竊盜的受害者，已經把案子轉交給有關當局」。

道奇發言人在致法新社的電子郵件中寫道：「道奇曉得媒體報導並正蒐集相關訊息。」

「球隊可證實通譯員水原一平已被解僱。球隊目前沒有進一步評論。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130321

#大谷翔平
#道奇
#水原一平
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