道奇證實解僱水原一平 不評論涉簽賭案情

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國媒體報導，大聯盟球星大谷翔平的隨身翻譯水原一平涉及數百萬美元的簽賭案；洛杉磯道奇隊發出聲明，證實已經解僱水原一平，但未進一步評論。

「洛杉磯時報」、運動頻道ESPN今天報導，大谷翔平的律師團隊聲稱，翻譯水原一平涉挪用大谷翔平上百萬美元，用於下注非法簽賭，已經遭到洛杉磯道奇隊解僱。

道奇隊晚間發出聲明：「道奇隊已注意到媒體報導，正在收集相關的資訊，球隊可以證實翻譯水原一平已經遭到解僱。球隊目前沒有進一步評論。」

報導指出，聯邦機構正在調查一名橘郡（Orange County）居民波以爾（Mathew Bowyer）涉嫌經營地下簽賭。「洛杉磯時報」的記者得知，大谷翔平的名字出現在這件調查當中。

報導指出，「洛杉磯時報」詢問大谷翔平的律師團隊之後，律師針對翻譯水原一平進行調查，發現水原一平涉嫌竊取上百萬美元，「我們發現大谷翔平是這起大規模竊盜的受害者，已經把案子轉交給有關當局。」

「洛杉磯時報」試圖聯繫水原一平，沒有得到回應。報導指出，根據消息人士，水原一平透過波以爾下注。道奇隊一名發言人今天向「洛杉磯時報」表示，水原一平已經遭到解僱。（編輯：陳慧萍）1130321