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水原一平自稱賭博成癮 涉用大谷翔平帳戶匯款給組頭

2024/3/21 07:52（3/21 08:27 更新）
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據美國媒體報導，球星大谷翔平的翻譯水原一平（左）涉嫌竊取數百萬美元用在非法簽賭。圖為2023年8月，水原一平協助大谷翔平訓練。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月21日
據美國媒體報導，球星大谷翔平的翻譯水原一平（左）涉嫌竊取數百萬美元用在非法簽賭。圖為2023年8月，水原一平協助大谷翔平訓練。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月21日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國職棒大聯盟道奇明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉賭，遭球隊解雇；美媒報導，水原一平涉嫌從大谷帳戶匯款450萬美元給組頭，向球隊坦承自己賭博成癮。

運動網站ESPN報導，道奇隊20日在韓國比賽，水原一平

水原一平小檔案

  • 生日：1984年12月31日
  • 出生地：日本北海道
  • 學歷：美國加州大學河濱分校
  • 經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯
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仍出現在球員休息室，擔任大谷翔平的翻譯。報導指出，一名球隊發言人說，水原一平在比賽之後向球團表示，有一篇報導正要刊出，一切都是他的問題，他自稱賭博成癮。

ESPN報導指出，水原一平涉嫌盜用大谷帳戶，匯款至少450萬美元給經營運動簽賭的南加州居民波以爾（Mathew Bowyer）。據報導，聯邦調查員在調查波以爾經營的運動簽賭時，發現了大谷翔平的名字。

據報導，多個消息來源指出，大谷翔平本人並不賭博，這筆錢是用來支付水原欠下的賭債。儘管運動簽賭在美國40多個州合法，但在加州仍然是不合法。大聯盟規定，球員或員工可以對棒球以外的運動項目下注，但不得透過非法網站投注。

根據ESPN報導，水原一平從2018年開始擔任大谷翔平翻譯，年薪為30萬美元到50萬美元之間（約新台幣964萬元到1606萬元）。

水原一平除了擔任翻譯，在場邊也協助大谷翔平訓練，同時因為與大谷形影不離，被外界解讀為「兄弟情誼」，在媒體上也享有高知名度，受到球迷喜愛。大谷前東家洛杉磯天使隊甚至曾經幫水原一平設計球員卡。（編輯：陳慧萍）1130321

#ESPN
#大谷翔平
#美國職棒大聯盟
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大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 傳已遭道奇解雇
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