大谷翻譯水原一平涉非法賭博 美國稅局展開調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明星大谷翔平的貼身翻譯兼密友水原一平因被指控非法賭博和竊取大谷翔平資產，遭洛杉磯道奇解雇，美國國稅局（IRS）昨天表示他正在接受調查。

根據美聯社，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和體育媒體ESPN報導指出，現年39歲的 水原一平 水原一平小檔案 生日：1984年12月31日

出生地：日本北海道

學歷：美國加州大學河濱分校

經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯 看更多 關閉 涉嫌非法簽賭，且欠債遠超過100萬美元後，已於20日被開除。

道奇與聖地牙哥教士本週在首爾進行海外開幕系列戰，也是日籍球星大谷翔平在道奇隊的首次亮相。道奇拿下海外開幕戰勝利時，水原一平在觀眾席觀戰。

Berk Brettler LLP律師事務所20日在聲明中表示：「在回應最近媒體詢問的過程中，我們發現（大谷）翔平是一起大規模盜竊案的受害者，我們正在將此事移交給當局。」這家事務所隔天拒絕進一步置評。

儘管美國有38個州外加哥倫比亞特區，都允許某種形式的運動博彩，但在加州，運動博彩為非法行為。

美國國稅局21日證實，水原一平和在南加州經營非法博彩公司的波以爾（Mathew Bowyer）正透過國稅局的洛杉磯辦事處接受刑事調查。美國國稅局刑事調查發言人維利亞德（Scott Villiard）表示，他無法提供更多細節。

美聯社未能聯繫到水原一平對此發表評論。目前尚不清楚他是否聘請了律師。

波以爾的律師巴斯（Diane Bass）告訴美聯社，水原一平與波以爾對國際足球賽事進行下注，但並不包括棒球。

她昨天表示：「波以爾從未以任何方式，像是面對面、電話聯繫過大谷翔平。他唯一接觸過的人就是（水原）一平。」

道奇在聲明中表示：「道奇知悉媒體報導並正在收集資訊，團隊確認口譯員水原一平已被解僱，目前沒有進一步評論。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130322