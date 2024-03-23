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大谷翔平翻譯遭控竊盜 MLB對兩人展開正式調查

2024/3/23 09:58（3/23 10:39 更新）
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洛杉磯道奇隊21日證實已開除翻譯水原一平（左）。（共同社）
洛杉磯道奇隊21日證實已開除翻譯水原一平（左）。（共同社）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天表示，已對洛杉磯道奇球星大谷翔平與他的長期貼身翻譯水原一平之間的情況展開正式調查。水原一平日前遭控「大規模竊取」大谷翔平的資金。

路透社報導，MLB發言人說：「自從我們從新聞媒體得知大谷翔平與水原一平的相關指控後，MLB就一直在收集資訊。今天稍早，我們的調查部展開正式程序，調查這起事件。」

本月20日，在大谷翔平的律師團稱大谷翔平是一起「大規模竊盜案」的受害者後，水原一平遭到球隊開除。

美國媒體報導，水原一平據稱使用大谷翔平的金錢，償還積欠一名南加州組頭的賭債，這名組頭也遭到聯邦調查。

根據美國運動頻道ESPN，MLB預計將要求約談有關各方，包括大谷翔平與水原一平，但官員無法強迫水原一平配合，因為他不再任職於大聯盟。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130323

#MLB
#大谷翔平
#水原一平
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