水原一平被控涉賭竊盜 大谷翔平：自己從未簽賭棒球

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平的長期貼身翻譯水原一平被控涉賭和竊盜，大谷翔平今天則開記者會對此事首度公開發言，他否認曾下注棒球或其他運動賽事。

法新社報導，大谷翔平透過翻譯表示：「我從來沒有下注棒球或任何其他體育賽事，我從沒有要求別人代表我這樣做，我也從來沒有透過博弈公司下注體育賽事。」