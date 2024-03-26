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水原一平被控涉賭竊盜 大谷翔平：自己從未簽賭棒球

2024/3/26 06:34（3/26 07:06 更新）
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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平的長期貼身翻譯水原一平被控涉賭和竊盜，大谷翔平今天則開記者會對此事首度公開發言，他否認曾下注棒球或其他運動賽事。

法新社報導，大谷翔平透過翻譯表示：「我從來沒有下注棒球或任何其他體育賽事，我從沒有要求別人代表我這樣做，我也從來沒有透過博弈公司下注體育賽事。」

水原一平

水原一平小檔案

  • 生日：1984年12月31日
  • 出生地：日本北海道
  • 學歷：美國加州鑽石吧高中
  • 經歷：MLB紐約洋基隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯
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被控竊取大谷翔平數百萬美元來償還賭債，他已在上週被道奇球團開除。大谷翔平則說道，自己對於水原一平受到的指控感到「悲傷且震驚」。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1130326
#大谷翔平
#法新社
#水原一平
大谷翔平
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