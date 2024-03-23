水原一平疑似學歷造假 美媒爆大學校方查無就讀紀錄
2024/3/23 19:53（3/23 20:08 更新）
（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB道奇球星大谷翔平的翻譯水原一平被指控非法賭博和竊取大谷資產，遭洛杉磯道奇解僱。有美國媒體爆料，加州大學校方查無他就讀該校的記錄。
國家廣播公司洛杉磯分台（NBCLA）報導，在日本出生的水原，於1990年代初期搬到美國。
根據加州鑽石吧高中（Diamond Bar High School）官網，水原曾就讀這所學校。雖有報導指出水原曾就讀加州大學河濱分校（UC Riverside），但加州大學發言人向國家廣播公司洛杉磯分台表示，查無水原就讀該校的紀錄。
公開的記錄顯示，自1992年來，水原登記的居住地址一直是加州鑽石吧市不變，他仍與父母同住。
鑽石吧高中官網顯示，水原曾在波士頓紅襪隊工作，之後他離開波士頓後回到日本，在日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊擔任翻譯，並在當時認識大谷翔平。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130323
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